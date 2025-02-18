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Ramazan'a günler kala ‘hurma’ fiyatları cep yakıyor! Tanesi 20 liraya çıktı

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İftar sofralarının vazgeçilmesi hurma da markette, çarşıda tezgâhtaki yerini almaya başladı. Hurmanın fiyatı bu yıl cep yakıyor. Tanesinin fiyatı 20 liraya kadar çıktı.

Haber Merkezi
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Ramazan'a günler kala ‘hurma’ fiyatları cep yakıyor! Tanesi 20 liraya çıktı
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11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala alışveriş planları da yapılmaya başladı. Ramazan alışverişinde iftar sofralarının olmazsa olmazı hurmanın fiyatı dikkat çekiyor.

Hurma fiyatları cep yakıyor

Tezgahları süsleyen hurmalardan Medine hurması 450 lira, Tunus hurması 350 lira, Kudüs hurması ise kilosu 500 liradan satışa sunuluyor.

Edirne Tarihi Selimiye Arastası esnafı Cuma Karahan, vatandaşın alım gücünün azaldığını, bu yüzden hurmayı gramla veya tane ile sattıklarını ifade etti. 

"Kilo ile alan yok" 

Karahan, şunları kaydetti: 

"1985 yılından beri hurma satıyorum. Eski satışlar yok. Fiyatlar gittikçe yükseliyor. Haliyle insanların alım gücü yetmiyor. En çok Medine hurması tercih ediliyor. Kilosunu 450 liradan satıyoruz. Tunus hurması 350 lira, Kudüs hurması 500 lira. Geçen seneye göre fiyatlarda 100 liralık bir fark var. En fazla yarım kilo, eskisi gibi ‘1-2 kilo ver’ diyen yok artık. O yok artık. Eskiden kadın geliyordu ‘Ver oradan 1 kilo’ diyebiliyordu. Şimdi artık tane ile alıyor. Evde kaç kişi varsa o kadar sayıda hurma alıyor. Kudüs hurmasının 5 tanesi 100 gram geliyor. Tanesi 20 lira geliyor.”

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