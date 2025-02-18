Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2018’den bu yana ne kadar eridi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2025 yılı Ramazan ayı yaklaşırken, emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri de yeniden gündemde. 2025 yılında, enflasyon oranında zam alan emeklilere ödenen en düşük maaş 14 bin 469 TL oldu.

2018 yılından bu yana; 2023 yılında Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılı olması nedeniyle ödenen 5 bin liralık ikramiye hariç, yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri 1.000 TL olarak başlamıştı.

İlk üç yıl 1.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, 2021 yılında yüzde 10 artışla 1.100 TL olarak yıllık 2.200 TL’ye çıkarılmıştı. 2022’de de aynı miktarda bayram ikramiyesi ödenirken, 2023 yılında bayram başına 2.000 TL’ye, 2024’te de 3.000 TL’ye çıkarılmıştı.

Bayram ikramiyeleri dolar bazında nasıl değişti?

2018 yılında 1.000 TL olan ikramiyeler TL bazında bu sürede yüzde 200 artış gösterdi.

Bayram arifelerindeki dolar kuru baz alındığında, 2018’de yıllık yani iki bayramda ödenen toplam ikramiyeler 376 dolar olurken, yılları içinde şu şekilde değişti:

- 2019’da 354 dolar,

- 2020’de 290 dolar,

- 2021’de 259 dolar,

- 2022’de 138 dolar,

- 2023’te 180 dolar,

- 2024’te de 185 dolar oldu.

Dolar bazında kayıp yüzde 51 oranında oldu.

2018’de ilk ödendiği yıldaki dolar seviyesine göre bu yıl (güncel dolar/TL 36,27 üzerinden) tek bayram için 6.825 TL ödenmesi gerekirdi.

Emekli maaşlarına göre bayram ikramiyeleri

Bayram ikramiyesinin 2018 yılında en düşük emekli maaşına oranı yüzde 63 olurken, yıllar içinde bu oran yüzde 29’a kadar geriliyor. 2025 yılı itibarıyla 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı ile bayram ikramiyesinin 3 bin TL olarak kalması halinde oran yüzde 21’e gerileyecek.

2018’deki gibi emeklilerin bayram ikramiyesi, en düşük emekli maaşının yüzde 63’ü olması halinde bu yıl 9.169 TL ikramiye ödenmesi gerekebilirdi.

Asgari ücrete göre emekli bayram ikramiyeleri

Bayram ikramiyesi, 2018 yılında 1.603,12 TL olan asgari ücretin yüzde 62’si olurken, 2024’te bu oran yüzde 18’e geriledi.