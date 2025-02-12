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Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta belli oluyor

Emeklilere bayram ikramiyesi Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.

Haber Merkezi
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Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta belli oluyor
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Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan 'Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi' raporunun, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına katılmıştı.

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili soru üzerine, "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" demişti.

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