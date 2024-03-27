ÜÇGE, IoT tabanlı teknolojilerle çevresel çözümlerde büyüyecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - ÜÇGE Grup Şirketleri’nin ikinci kuşak Yönetim Kurulu Başkanları Damla Aras ve Can Aras, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek gelecek vizyonlarını paylaştı. Mağaza ekipmanları, akıllı depo raf sistemleri, çevresel çözümler, dijital sistem çözümleri ve endüstriyel ürünler ile önemli bir tedarikçi olduklarına değinen Damla Aras, hızlı ve istikrarlı bir büyüme trendinde olduklarını söyledi.

Aras, Bursa Serbest Bölge’de stratejik öneme sahip yeni tesislerinin bu yıl içinde tamamlanacağını belirterek, ayrıca e-ticaret ve lojistik sektörünün hızlı gelişimi ile teknoloji odaklı depo yatırımlarına artan talepler doğrultusunda, TEKNOSAB’da da robotik depo çözümlerinin üretileceği yeni bir tesis planladıklarını kaydetti. Aras, bu hızlı dönüşümde, 33 metre yükseklikte, tamamen karanlık, otomatik depoları hayata geçirdiklerini, bunların konveyör sistemlerinden robotlara kadar otomasyon, yazılım ve mekanik üretimin tamamını bünyelerinde geliştirdiklerini ifade etti. Aras ayrıca, gelecekte faaliyet odaklarının ağırlıklı olarak çevresel çözümler, dijital teknolojiler ve robotik depolama sistemleri olarak şekilleneceğini söyledi. İhracatlarının yüzde 50 oranında olduğunu ve 92 ülkeye ulaştığını belirten Aras, Almanya’daki şirketleri üzerinden de Avrupa’ya hizmet verdiklerini anlattı. Damla Aras “Sektörümüzün ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahibiz. Burada 45 mühendisimiz ile proje geliştiriyoruz. Mustafakemalpaşa, Kestel ve Işıktepe OSB’de üretim tesislerimiz bulunuyor. Yaklaşık 600 kişiyi istihdam ediyoruz. Toplam 100 bin metrekarelik alanda üretim yapıyoruz” dedi.

REVEGO ile geleceğin teknolojilerine odaklandı

Damla Aras, “ÜÇGE’nin tecrübesini geleceğin teknolojileriyle birleştirerek REVEGO Çevresel Çözümler ve Teknolojileri şirketimizi kurduk. Bu alanda büyümeye devam edeceğiz. Süreci, satış sonrası profesyonel hizmet ağımızla da destekleyecek ve müşterilerimizle bağlarımızı her daim güçlü tutacak bir altyapıyla kurguluyoruz. Yakın gelecekte dikey tarım, carbon capture gibi gezegenimizin geleceğine yönelik teknolojileri geliştiren bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Bugün Türkiye’de üretimlerimiz devam ederken 5 yıl içerisinde globalde farklı büyümeyi hedefliyoruz. 2025 yılı itibarıyla da kendi milli teknolojilerimizi Avrupa pazarına sunmaya başlayacağız” dedi.

Dönüşümde yerli adım

REVEGO bünyesinde geliştirilen Depozito İade Otomatları ile ilgili bilgi veren Can Aras da Ar-Ge merkezlerinde geliştirdikleri akıllı depozito iade otomatlarını ihraç edecek seviyeye ulaştırdıklarını duyurdu. Aras “Türkiye’de 2020’de çıkan yasa ile biz de aynı yıl depozito iade sistemlerine yönelik girişimimizi planladık. Bildiğiniz üzere ülkemizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca planlanan Depozito Yönetim Sistemi çok yakında zorunlu hale gelecek. Depozito İade Otomatlarının amacı; ürünü doğru tanımlayarak toplamak ve tüketiciye depozito bedelini iade etmek. Tüketici, ürün depozitosunu geri alırken çevreye katkı sağlayarak karbon ayak izini azaltıyor ve sürdürülebilirliğe destek oluyor. Boş ambalaj Depozito İade Otomatı’na atılırken üzerindeki özel barkod okunarak görüntü ve ağırlık ile eşleştiriliyor. Ambalajlar bilgilerine göre ayrıştırılıyor ve minimum hacim için ezilerek ya da kırılarak depolanıyor. Tüketiciye de fiş, cep cüzdan veya karta yükleme aracılığıyla depozito bedeli iade ediliyor. Nihayetinde yüzde 90 doğaya salınan bu ambalajların toplanarak ekonomiye kazandırılması çok önemli” bilgisini verdi.

Aras, 2029 yılı sonuna kadar Avrupa ülkelerinin bu sisteme geçiş yapacağını, bu sebeple Türkiye dışında da ciddi bir pazar oluşacağına dikkat çekti. Türkiye’de 2024 yılında ilk bin makine için pilot proje başlatılacağını da duyuran Can Aras, REVEGO olarak bu projede yer alabileceklerini, genel kapasitede yıllık 3 bin makine üretmeyi hedeflediklerini, talebe göre 6 bin adede de çıkabileceklerini anlattı.

“Sürdürülebilirlik Projeleri ile adım attık”

Sürdürülebilir kapsamında birçok alanda karbon ayak izinin ölçülmesi ve önlemlerin alınmasının yasal mevzuat olarak geldiğini, 2025 itibarıyla birçok firmanın bu konuda sorumlu olacağını anlatan Aras “Biz de bu kapsamda Sürdürülebilirlik Makinesini oluşturduk. Halihazırda, Türkiye’nin önemli markaları Metro Türkiye, Tarım Kredi Kooperatif Market, e-bebek ve Watsons gibi markaların belirli lokasyonlardaki mağazalarına depozito iade otomatlarımız konumlandırıldı. Bu projeler müşteriye katma değer sağlıyor ve tüketicide çevre bilinci oluşturuyor” dedi.

“Ana tedarikçi olduk”

2024 yılını da değerlendiren Can Aras “Bu yıla da büyük proje anlaşmalarıyla başladık. Niğde’de yapımını üstlendiğimiz 33 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük insansız, donuk akıllı deposunu yakında tamamlayacağız. Son dönemde Avrupa ve Amerika pazarının Çin’e karşı alternatif üretici aramasıyla başlayan süreçte şirketlerimiz ana tedarikçi konumuna geldi. Ayrıca perakende sektöründe dijital alana da adım attığımız blu.xone markamız kapsamında; elektronik etiket sistemi, akıllı raflar, 7/24 Gel Al Paket sistemi, ekspres kasa, sipariş yönetim sistemi, kasa önü ve ortam yoğunluk haritaları, hava kalitesi, gürültü, kirlilik analizi yapan sensör teknolojileri geliştiriyoruz. Tek panelden farklı lokasyonlardaki yüzlerce mağazayı yönetme imkânı sağlıyoruz. Avrupa’da özellikle bu tarz yazılımların maliyetleri oldukça yüksek. Bu çözüm çeşitlilikleri bize önemli bir avantaj sağlıyor. Bir Türk markası olarak inovatif ve uçtan uca çözüm sağlayan yerli çözümlerimiz, dünyaya değer yaratma vizyonumuzu daha da güçlendiriyor” diye konuştu.