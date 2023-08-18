ÜÇGE, kurucusu Gökçin Aras’ı andı

EKONOMİ/BURSA

ÜÇGE Şirketler Grubu’nun, 17 Ağustos 2022’de vefat eden kurucusu Gökçin Aras, Bursa Fethiye Mezarlığı’ndaki kabri başında ve ÜÇGE şirketlerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Törene ailesi, ÜÇGE Yönetim Kurulu, yöneticileri, çalışanları, dostları ve sevenleri katıldı. Anma töreninde konuşan ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras “Gökçin Aras, sadece bir iş insanı değil, her durumda bizi daha yüksek hedeflere ulaşmaya teşvik eden bir lider, bir mentor ve bir vizyonerdi. Onun azmi, tutkusu ve kararlılığı, bugünkü başarımızın temel taşlarından biri haline geldi. Gökçin Aras’ın attığı sağlam temeller, vizyonu ve geride bıraktığı değerleri ışığında, şirketlerin yönetimini üstlenen biz ikinci kuşak temsilciler olarak, ÜÇGE’nin global liderlik ve geleceğe değer yaratma vizyonunu daha da ileri taşıma ve onun mirasını yaşatma gayesi ile ilerleyeceğiz” dedi.

“Vizyonu bize rehberlik ediyor”

ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras ise “Kıymetli babamız ve Kurucumuz Gökçin Aras onu tanıyan herkesin sevgi ve saygısını kazandığı bir insandı. Ülkemizin büyümesi, kalkınması ve marka değerinin yükselmesi için çalıştı. Onun aramızdan zamansız ayrılışıyla içimizde bıraktığı derin boşluğu her geçen gün daha çok hissediyoruz. Geçtiğimiz bir yılda onun düşünceleri, vizyonu ve hayatımıza kattığı değerler bize rehberlik ediyor ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Onun sağlam temellerle inşa ettiği ve bizlere emanet ettiği kıymetli mirasını geleceğe taşımak ve onu gururlandırmak en büyük idealimizdir” diye konuştu. ÜÇGE Şirketler Grubu Başkanı Esra Güven de yaptığı konuşmada, “Gökçin Aras, sosyal sorumluluk bilinci ile dokunduğu tüm gönüllerde çok özel yerini korumaya devam ediyor. Onun, güç, güvens ve görkem ilkeleri, vizyonu ve değerlerinin ışığında geleceğe ilerlemek ve kıymetli hatırasını yaşatmak üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Fabrikadaki törenin ardından, Gökçin Aras’ın, Bursa Fethiye Mezarlığı’nda kabri başında ailesi, ÜÇGE Yönetim Kurulu, çalışanları, dostları ve sevenlerinin bir araya geldiği anma töreninde Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mezara aile üyeleri ve sevenleri tarafından karanfiller bırakıldı.