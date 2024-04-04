Ülker, bayram hazırlıklarını tamamladı: 67 farklı ürünle karşılayacak 

Ülker, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı 67 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünle karşılayacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, bu Ramazan Bayramı’nda da ürünlerini uygunlarla tüketiciye sunacaklarını söyledi.

Portföye kattıkları yeni ürünlerle birlikte, Ramazan Bayramı için çikolatada 35, şekerlemede 32 olmak üzere toplamda 67 hediyelik ve ikramlık ürün hazırladıkları bilgisini veren Kabakçı, portföye bu sene 16 yeni ürün eklediklerini aktardı.

Ülker Ece ve Çikolatin’in tüketicilerin bayram için klasik tercihleri arasında olmaya devam edeceğini belirten Kabakçı, devamında şunları kaydetti: “Yeni ürünlerimize baktığımızda, çikolatada Ülker Laviva hediyelik kutu ve poşet formatında raflardaki yerini alırken, Ülker Çikolata Truffle ise fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı, bitter çikolatalı dökme ve hediyelik kutu çeşitleriyle ilk defa bayrama tat katacak. Ayrıca yeni Buklet Hindistan cevizli pirinç patlaklı sütlü çikolata da bayram ziyaretlerinde yerini alacak. Şekerlemede ise yumuşak dokusu ve çeşit çeşit meyve lezzetleriyle Ülker Lokumcuk’u, yeni hediyelik kutusu ve vişne lezzetiyle tüketicilerimizin beğenisine sunacağız. Toffe seven tüketicilerimizi ise bu senenin yeni trendi limon serinliği ‘‘cool lime’’ lezzetiyle buluşturacağız. Ayrıca sevdiklerine hediyelik ürün göndermek isteyen, alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden veya bayram ziyaretlerine gidemeyen tüketicilerimiz için de e-ticaret ve online kanalda geniş ürün seçenekleri sunuyoruz. Bununla beraber, Ülker Apartmanı reklam serisi, “Ülker’siz bir bayram düşünülemez” sloganıyla bir çocuğun gözünden bayram mutluluğunu anlatan Ramazan Bayramı filmiyle devam edecek.”

Pazar, 2023’te 4 milyar liraya yükseldi

Hediyelik ve ikramlık çikolata, şekerleme tüketimini değerlendiren Kabakçı, “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 2023 yılında yaklaşık 35 bin ton ve 4 milyar TL’ye yükseldi. Tek başına hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ise ciroda yüzde 104’lük artış oldu. 2023 yılında çikolatada bu pazarın yüzde 61’i paketli, yüzde 39’u ise dökme ürünlerden oluştu. İkramlık şekerleme pazarı ise ciroda yüzde 96’lık artışla toplam 1,9 milyar TL ciroya ulaştı. 2023 yılında, Ülker olarak çikolatada ciroda ise yüzde 41,3’lük pazar payıyla liderliğimiz devam ediyor. Ipsos Türkiye 2023 araştırma sonucuna göre Bayramlarda misafirliğe giderken en çok satın alınan çikolata markasının Ülker çıkması da bizi ayrıca mutlu etti.” Şeklinde konuştu.

Çikolatada Marmara, şekerlemede Doğu ve Güneydoğu ilk sırada

Bayramlık çikolata ve şekerlemenin bölgesel dağılımlarına ilişkin bilgiler veren Kabakçı, her yıl olduğu gibi geçen yıl da Marmara Bölgesi’nin hediyelik ve ikramlık çikolata satışlarında yüzde 32 ile ilk sırada yer aldığını söyledi. Kabakçı’nın verdiği bilgilere göre, çikolata satış sıralamasında Marmara’yı yüzde 22 ile İç Anadolu, yüzde 16 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri takip etti. En fazla ikramlık şekerleme ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde tüketiliyor. Yüzde 36’lık payla Doğu ve Güneydoğu Anadolu yine bu listede zirvede yer alırken bu bölgeleri sırasıyla Marmara yüzde 21, İç Anadolu yüzde 18, Ege yüzde 11, Akdeniz yüzde 10 ve Karadeniz yüzde 5 ile takip etti.