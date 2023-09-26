Ulusoy Un, İSO500'de 102 sıra birden yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması’na göre Ulusoy Un, 2022 yılında üretimden satışlarda 3 milyar 644 milyon TL’yle Türkiye’nin en büyük 273. sanayi kuruluşu oldu. 2021 yılına göre listede 102 sıra birden yükselen Ulusoy Un, aynı zamanda 115 milyon dolarlık ihracat rakamıyla da geçtiğimiz yıla göre listede 49 sıra yükselerek Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 205. firması olarak önemli bir başarıya imza attı. Ulusoy Un ISO500 firmaları arasında net dönem karına göre yapılan sıralamada ise 200. sırada yer aldı.

TİM1000 listesine göre Türkiye’nin en büyük 247. ihracatçısı, Fortune500 listesine göre 69. ve Capital dergisinin Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’nin en büyük 84. firması olan Ulusoy Un, İSO500 tarafından Türkiye’nin en büyük 273. sanayi kuruluşu olarak gösterilerek başarılarının arasına bir yenisini daha ekledi.

Nisan ayında Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir un fabrikası satın alan ve son dönemde RES projelerine yaptığı yatırımlarla ses getiren Ulusoy Un, 2022 yılında Söke’yi bünyesine katarak sektörünün en büyük oyuncusu olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Ulusoy Un olarak artık sadece un değil, un ve unlu mamuller kategorisinin tamamında global bir üretici olarak yer almayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde buğdaydan sofraya giden zincirin hepsinde özellikle de tüketici tarafında yer almak istiyoruz. Bu anlamda attığımız en önemli adım da 2022 yılı ocak ayında gerçekleştirmiş olduğumuz Söke satın almasıdır. Söke’nin bize kattığı perakende ürün yani tüketici ürünü tecrübesini, un ve unlu mamuller kategorisinde büyütmek ve genişletmek hedefindeyiz. 101 ülkeye ihracat yaparak ihracatımızı güçlendirmeyi sürdürürken, nisan ayında Hatay’da yeni fabrika satın alımımızla birlikte toplam üretim kapasitemiz 4.200 ton/güne ulaşarak Türkiye un pazarının lideri ve açık ara en büyük un üreticisi konumumuzu korumaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem hedefimiz Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk 100’e girebilmek” dedi.