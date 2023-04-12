Ulusoy Un’un bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı

Ulusoy Un’un bağlı ortaklığı Alfaway, temettü dağıtımı ve sermayesinin bedelsiz olarak 40 milyon liraya çıkarılması kararı aldı.

Ulusoy Un’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yüzde 100 bağlı ortaklığı Alfaway Gıda’nın yönetim kurulu, 2022 yılı kârından 9 milyon 500 bin TL tutarında nakit temettü dağıtılması ve temettü dağıtım işlemlerinin 1.05.2023-10.05.2023 tarihleri arasında yapılması kararı aldı.

Temettü dağıtımının yanı sıra şirketin 5 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 35 milyon lira iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak 40 milyon liraya çıkarılması ve bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı onaya sunulması kararı alındı.

Açıklamaya göre, şirketin Yönetim Kurulu Toplantısında söz konusu sermaye artırım kararına ilişkin Genel Kurul Toplantısı oylamasında şirketi temsilen kabul oyu kullanılmasına karar verildi.