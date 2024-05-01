Vestel'den yurt dışı borçlanma aracı için 3 kuruma yetki

Vestel, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yurt dışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına dair gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, borçlanma aracı için üç kurumun yetkilendirildiği belirtildi.

Konuya ilişkin Vestel'den KAP’a yapılan açıklama şöyle: “Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, BofA Securities, J.P. Morgan Securities ve Emirates NBD Capital yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile İngiltere'de, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil sebebiyle, Şirketimiz, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Fitch Ratings tarafından "B+ (Pozitif)" ve Moody's'den "B3 (Durağan)" kredi notu almıştır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Eurobond ihracının Fitch Ratings tarafından "B+" ve Moody's tarafından "B3" notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir.”