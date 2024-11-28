Visa Avrupa İnovasyon Programı 6. dönem mezunlarını verdi

Visa Avrupa İnovasyon Programı (VIPE), 2024 dönemi mezunlarını verdi. Visa’nın Avrupa'daki yenilikçi fintech'lere yönelik iş birliği ve hızlandırma platformu olan bu programınTürkiye ayağında, bu yıl Bakiyem, Fimple, Finartz, Minted Connect ve PayWall mezun oldu.

Visa Avrupa İnovasyon Programı’ndan mezun olan fintech’ler, Visa Avrupa Strateji Başkanı Aigool Khalikova, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Visa Güney Avrupa İş Geliştirme Başkanı Jak Telyaz, Tenity CCO'su Kaan Akın ile finans ve fintech ekosisteminden birçok konuğun katılımıyla gerçekleşen Visa Avrupa İnovasyon ProgramıZirvesi’nde hem program tecrübelerini hem de girişimlerini paylaştı.

Fintech’ler finansal kapsayıcılığın geleceğini güçlendiriyor

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Visa Avrupa İnovasyon Programı, geride bıraktığımız altı yılda bir başarı hikayesine dönüştü. Visa olarak 2019 yılında Türkiye ve Yunanistan’da eş zamanlı olarak başlattığımız Visa Avrupa İnovasyon Programı’yla, bugün 6 pazarda, 200 ülkedeki ağımızın gücünü kullanarak fintech’leri destekliyoruz.Türkiye’de fintech ekosisteminin hızlanmasına ve küresel pazarlara açılmasına katkı sağladık. Teknoloji altyapımız ve global ağımızıngücüne ek olarak sunduğumuz mentorluk destekleri, fintech’lerin büyümesini hızlandırdı. Programımızı başarıyla tamamlayan 30 Türk fintech girişimi, 33 milyon dolarıaşkın yatırım aldı. Mezunlarımızın başarılı iş birlikleri kurduğunu ve yatırım aldığını görmek bizleri gururlandırıyor” dedi.

Visa Güney Avrupa İş Geliştirme Başkanı Jak Telyaz, “Visa Avrupa İnovasyon Programı mezunlarımız yeni ürün ve markalar geliştirerek küresel pazarlara açılmaya devam ediyor. Bugün, 5 fintech girişimi daha mezun olarak aramıza katıldı. Visa olarak, finans sektörünün geleceği için büyük önem taşıyan bu alana katkı sağlayan programımız ilefintech'leri desteklemeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

TenityCCO'su Kaan Akın ise “Visa Avrupa İnovasyon Programı Türkiye'nin altıncı dönemini tamamlamaktan gurur duyuyoruz. Altı yılda, yenilikçi fintech’ler ile kurumsal partnerler arasında iş birliği fırsatları yaratarak Türk fintech ekosistemini destekledik. Programın Güney Avrupa’da altı ülkede sürdürülmesi, uluslararası fintech’lerle iş birliği için önemli avantajlar sağlıyor. Tenity desteğiyle, fintech ekosisteminde daha fazla iş birliği kurmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Visa Avrupa İnovasyon Programı 2024 döneminin mezun fintech’leri:

Türkiye programının6. dönem mezun fintech’leri, kurumlararası ödemeler, servis bankacılığı, ödeme altyapısı, cüzdan ve ödeme doğrulama yöntemleri, değerli metallere yönelik yatırımlar ve ödeme orkestrasyonu alanlarında faaliyet gösteriyorlar.

Visa Avrupa İnovasyon Programı’nı başarıyla tamamlayan Bakiyem, Fimple, Finartz, Minted Connect ve PayWall, kapsamlı bir eğitim programıyla girişimcilik alanında önemli kazanımlar elde ettiler. Program süresince finans, pazarlama, yatırım ve yeni pazarlara açılma gibi kritik konularda alanında uzman isimlerden mentorluk aldılar. Ayrıca hedefledikleri pazarlar doğrultusunda İngiltere, Azerbaycan, Polonya, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde önemli iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladılar. Program kapsamında gerçekleştirilen 125 toplantıda, 32 banka, 10 e-para kuruluşu, 49 kurumsal partner ve 9 Visa Avrupa İnovasyon Programı mezunu ile bir araya gelerek geniş bir network oluşturdular.

Bakiyem: Bakiyem, çeşitli sektörlerin farklı taleplerini karşılamak üzere yeni nesil ve işlevsel online ödeme çözümleri sunuyor.

Fimple: Yeni nesil teknoloji ve iş ihtiyaçlarına uygun bulut tabanlı bir sistem olan Fimple,Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Mimarisi ve bulut tabanlı mikro hizmetlere dayanan, yerel API’ler ile uyumlu bir finans çözümü sunuyor.

Finartz: Finartz her alandan kurumlara mobil uygulama, yönetim araçları ve ana sistem ile dijital cüzdan ihtiyaçları için çözümler geliştiriyor.

Minted Connect: Minted Connect, bireysel kullanıcıların değerli metal alım satımı yaparak birikim yapabilmelerini sağlıyor. Lisans, saklama, fiyat, ödeme altyapısı ve başta fiziki teslimat olmak üzere tüm bu operasyonel hizmetleri uçtan uca gerçekleştiriyor.

PayWall: PayWall, işletmelerin ödeme süreçlerini kolaylaştırarak verimliliği en üst düzeye çıkarmalarını sağlayan kapsamlı bir ödeme orkestrasyon platformudur.