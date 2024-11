ÜNLÜ & Co’ya Mergermarket’tan “Yılın M&A Danışmanı” ödülü

Takip Et

Türkiye’nin finans alanındaki öncüsü ÜNLÜ &Co, başarısını yeni bir uluslararası ödülle taçlandırarak sektördeki liderliğini sürdürüyor. ÜNLÜ &Co, Londra’da düzenlenen Mergermarket Avrupa Birleşme ve Satın Alma Ödülleri’nde Türkiye’de “Yılın M&A Danışmanı” ödülünün sahibi oldu.

"Türkiye’de birleşme ve satın alma danışmanlığında lider bir konuma sahibiz"

ÜNLÜ &Co; Tat Gıda’nın %49,04 hissesinin Koç Holding’den Memişoğlu Tarım’a satışında üstlendiği satıcı taraf danışmanlık, Eczacıbaşı Holding’in Fas merkezli JeesrIndustries’i satın almasıyla sağladığı sınır ötesi alıcı taraf danışmanlık desteği ve Türkiye’de uluslararası yatırımcılarla geliştirdiği güvenilir iş birlikleri ile Mergermarket tarafından ödüle layık görüldü. Ödül hakkında görüşlerini paylaşan ÜNLÜ &Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 132 başarılı işlem ve 18 milyar ABD dolarını aşan toplam işlem hacmiyle Türkiye’de birleşme ve satın alma danışmanlığında lider bir konuma sahibiz. Mergermarket gibi uluslararası bir kurum tarafından bir kez daha ödüllendirilmekten mutluluk duyuyoruz. 2024 yılı içerisinde danışman olarak yer aldığımız, Eczacıbaşı’nın Fas merkezli JeesrIndustries’i satın alması ve Tat Gıda’nın Koç Holding bünyesindeki hisselerinin Memişoğlu Tarım tarafından devralınması süreçlerini başarıyla sonuçlandırmaktan dolayı gururluyuz. Bizi ödüle taşıyan başarılarımızın arkasında müşterilerimize sunduğumuz stratejik danışmanlık, ülkemizde ve dünyada sektöre dair derin bilgi birikimimiz ve her işlemde değer yaratma odağımız yatıyor. Ülkemizin geleceğine olan inancımızla finans sektörüne öncülük etmeye ve müşterilerimize yeni yatırım fırsatları sunarak ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Birleşme ve satın alma işlemlerinde uzmanlaşmış bir analiz şirketi olan Mergermarket, finansal ve hukuki danışmanlık alanındaki başarıları Avrupa Birleşme ve Satın Alma Ödülleri kapsamında değerlendirerek, küresel finans dünyasındaki etkili işlemleri ve öne çıkan danışmanlık şirketlerini ödüllendiriyor.