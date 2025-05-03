Sistemler düzeldi mi? Garanti BBVA’dan açıklama!

2 Mayıs Cuma günü sistemlerinde sorun yaşanan ve uygulamalarına erişilemeyen Garanti BBVA’da sorun çözüldü.

Bankadan yapılan açıklamalarda yaşanan sorunun teknik aksaklık olduğu belirtilirken, yaşanan aksaklıklar nedeniyle dün gece 00.00’a kadar açık olan şubelerin, bugün de (3 Mayıs Cumartesi) 17.00’ye kadar açık olacağı belirtildi.

Garanti BBVA açıklamasında sorunun tamamen düzeltildiği belirtilirken, dün uygulama üzerinden işlem yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşamıştı. Hizmetlere erişim yapılamazken, kısa sürede yayılan şikayetlerin ardından Garanti BBVA, konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren paylaşımında “Sistemler üzerindeki kesintinin nedeninin teknik altyapıdaki bir arıza olduğu” vurgulanırken, siber saldırı iddialarına yönelik dijital güvenlik sistemlerinin sağlamlığını koruduğu belirtilmişti.

Garanti BBVA’dan yapılan son açıklama şu şekilde oldu:

"Değerli Müşterilerimiz,

Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz.

İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.

Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”