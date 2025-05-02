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Exxon Mobil ile Chevron'un karı azaldı

Exxon Mobil ve Chevron, bu yılın ilk çeyreğinde sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 36,4 kar kaybı yaşadı.

Haber Merkezi
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Exxon Mobil ile Chevron'un karı azaldı
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Enerji şirketleri Exxon Mobil ile Chevron ocak-mart dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Exxon Mobil'in ilk çeyrekteki karı, zayıflayan petrol fiyatlarının etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,2 azalışla 7,7 milyar dolara geriledi. Exxon Mobil, 2024'ün ilk çeyreğinde 8,2 milyar dolar kar bildirmişti.

Enerji devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,06 dolar olan hisse başına net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,76 dolara geriledi.

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un karı da ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,4 azalarak 3,5 milyar dolara düştü.

Şirket, 2024'ün ocak-mart döneminde 5,5 milyar dolar kar elde etmişti.

Chevron'un geçen yılın ilk çeyreğinde 2,97 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın ilk çeyreğinde 2 dolar oldu.

Öte yandan, Chevron, hisse geri alımlarının hızını yavaşlatacağını bildirdi.

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