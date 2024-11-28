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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine itiraz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi ihalesinin iptalini isteyerek, "Bugüne kadar yapılan özelleştirmeler ülkeye hiç hayır getirmedi. Özelleştirilen yerlerde işini düzgün yapan işletmelerin sayısı bir elin parmakları kadar." dedi.

Haber Merkezi
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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine itiraz
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi ihalesinin iptalini istedi.

Atalay, yaptığı açıklamada, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi ihalesinin 4 Aralık'ta yapılacağını belirterek, işçilerin ihalenin iptal edilmesi için 8 gündür mücadele verdiğini söyledi.

"Bugüne kadar yapılan özelleştirmeler ülkeye hiç hayır getirmedi"

İstenilen sonucun alınmaması üzerine maden işçilerinin bugün Çayırhan'dan Ankara'ya yürüyüşe geçtiğini duyuran Atalay, 3 gün sürecek yürüyüşün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sona ereceğini kaydetti.

Durum daha da büyümeden madencilerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini belirten Atalay, "Bugüne kadar yapılan özelleştirmeler ülkeye hiç hayır getirmedi. Özelleştirilen yerlerde işini düzgün yapan işletmelerin sayısı bir elin parmakları kadar." dedi.

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