vivo, Türkiye’de 4. üretim hattını hayata geçiriyor

İSTANBUL/EKONOMİ

Dünyanın en çok satan 5 telefon markasından biri olan vivo, 2021’de Gebze'de açtığı Türkiye üretim tesisinin kapılarını gazetecilere ilk kez açtı. Toplamda 20 milyon dolar yatırım ile Gebze'de hizmete giren vivo Türkiye üretim tesisi, Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’dan sonra 8'inci üretim merkezi olarak vivo'nun global üretim kapasitesini yıllık 200 milyon adedin üzerine çıkardı.

Yıllık 5 milyon adet, aylık 500 bin, günlük 3 bin, saatte 150 cihaz üretme kapasitesine sahip Türkiye'deki tesis, 2022 sonunda devreye alınan 3'üncü üretim bandı ile yüzde 35 artırıldı. vivo Y serisi modellerinin üretildiği tesiste 300'ün üzerinde kişi istihdam ediliyor. Türkiye ile birlikte 60 fazla pazarda faaliyet gösteriyor ve dünya çapında 400 milyon kullanıcıya sahip.

Daha fazla yerli 5G cihaz üretecek

Türkiye’de fason üretim yapmadıklarını belirten vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, şunları anlattı: "Üstün kalite tutkumuz ve kullanıcılarımıza tüm kategorilerde sunduğumuz harika ürünler ile hem dünyada hem Türkiye pazarında istikrarlı ve başarılı bir büyüme ivmesi yakaladık. Türkiye'de de tüm Y serisi modellerimizi vivo Türkiye fabrikasında üretiyor, kullanıcılarımıza sıkı kalite kontrol testlerinin ardından sunuyoruz.

Türkiye vivo için çok önemli bir pazar. Türkiye yatırımımızı uzun vadeli ve geniş kapsamlı planlıyoruz. Burada kullanıcılara yatırım yapmaya, rekabetçi ve kaliteli ürünler sunmaya, artan talebi karşılamak için yeni üretim hatlarını hayata geçirerek üretim tesisimizi tam kapasiteli olarak kullanmaya ve tedarik zincirlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Bu bağlamda dördüncü üretim bandını hayata geçirmek için gerekli araştırmalara ve çalışmalara da başladık. Yeni üretim bandımızı 2023 yılında hayata geçirmek istiyoruz. Daha fazla 5G cihaz üreteceğiz."

İki büyük Android güncelleme garantisi

vivo Türkiye CMO’su Ertan Şensoy’un verdiği bilgilere göre Verilen bilgiye göre, yapılan araştırmalar, Türkiye'de telefon yenileme süresinin 35 ay gibi bir zamana yükseldiğini, tüketicilerin telefon alırken baktıkları en önemli kriterin güven olduğunu gösteriyor. Uzun süre kullanılan Android telefonlarda zamanla güvenlik açıklarının oluşması, kasma ve kapanma, bataryanın yetersiz kalması, bazı uygulama ve oyunları indirememe ya da kullanamama gibi problemler yaşanabiliyor.

Şensoy, bu sebeplerle Türkiye’de ilk defa tüketicilere giriş ve orta segmentteki modellerde Android güncelleme garantisi sunduklarını kaydederek, “Kampanya kapsamında şirket, V25 5G modeli ile vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35 ve Y22s modellerini bundan böyle tüm kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile sunacak” dedi.