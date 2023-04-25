Volvo'dan, İsrailli CorrActions'a stratejik yatırım

Volvo Cars Tech Fund, İsrailli sürücü izleme teknolojisi girişimi CorrActions'a stratejik bir yatırım yapacağını duyurdu. Volvo Cars Tech Fund Başkanı Alexander Petrofski, yaptığı açıklamada, sürücü izleme teknolojisinin daha fazla geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine destek olmak amacıyla CorrActions'tan pay almaya karar verdiklerini belirtti. İlk tur yatırım büyüklüğünün 6 milyon dolar olduğu ifade edildi.

CorrActions, sürücülerin yorgunluğunu ve dikkat dağınıklığını tespit ederek, güvenli sürüşü artırmayı hedefleyen bir teknoloji girişimi. Girişim, sürücü izleme sistemlerinde kullanılan geleneksel yöntemlere kıyasla daha doğru sonuçlar veren bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Volvo Cars Tech Fund, Volvo Cars'ın inovasyon ve teknoloji odaklı yatırım fonu olarak faaliyet gösteriyor. Fon, otomotiv teknolojileri, yapay zeka, sürücü destek sistemleri ve diğer ilgili alanlardaki yenilikçi girişimlere yatırım yapıyor.