Austral SUV, ön siparişe çıktığı gün tükendi

Lansmana özel fiyatı 1.190.000 TL olarak açıklanan Yeni Renault Austral’in Techno Esprit Alpine versiyonu, yüksek performanslı 160 bg mild hybrid motoru, güçlü tasarımı ve teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor.



Yeni Renault Austral, Renault’nun C segmentindeki performansını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. Esprit Alpine donanımıyla Türkiye’de satışa sunulacak ilk model olan Yeni Austral’in 24 Nisan’da ön siparişe açılan ilk 500 adedi aynı gün içinde tükendi. Yoğun ilgiyle karşılanan yeni model, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 openR ekranı, Multi-Sense teknolojisi, 16 cm geri hareket edebilen arka koltuklarıyla üstün sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni siparişlere en kısa zamanda tekrar açılacak olan Renault Austral’in, Techno Esprit Alpine versiyonunun lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1.190.000 TL olarak belirlendi.

Yeni Austral Türkiye’de Haziran ayında yollara çıkmaya hazırlanıyor.