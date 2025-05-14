Yapay zekâ rüzgârı Foxconn’un kârını uçurdu

Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi Tayvanlı Foxconn, yapay zekâ sunucularına yönelik güçlü talebin devam etmesi nedeniyle ilk çeyrek kârının yüzde 91 arttığını ve piyasa tahminlerini aştığını söyledi.

En büyük iPhone montajcısı ve Nvidia'nın sunucu üreticisi olan Foxconn, Ocak-Mart dönemindeki net kârı, 37,8 milyar Tayvan doları olan beklentileri aşarak 42,12 milyar Tayvan doları olarak gerçekleşti.

Foxconn, geçtiğimiz ay Ocak-Mart gelirlerinin yapay zekâ sunucularının güçlü satışları sayesinde yüzde 24,2 artarak bu çeyrekte rekor kırdığını açıkladı.