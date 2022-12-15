Yapı Kredi Gönüllüleri'nden iyilik panayırı

Gönüllülüğün yaygınlaşması hedefiyle oluşturulan Yapı Kredi Gönüllüleri platformuyla yürütülen projeler devam ediyor. Bu kapsamda Yapı Kredi bomontiada avlu'da Yapı Kredi Gönüllüleri Panayırı gerçekleştirildi. Avlu içinde hareketli gösteri ve etkinliklerle düzenlenen panayır, birçok ziyaretçiyi ağırladı.

Panayırının ilk günü Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV); Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL); Darüşşafaka; Ege Orman Vakfı; Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm (EGET) Vakfı; Gülmek İyileştirir Derneği; Koruncuk; Make-A-Wish; TEV; Tohum Otizm Vakfı; Türkiye Down Sendromu Derneği ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) katılımıyla tamamlandı.

İkinci gün ise; 1 Milyon Kitap, Bilim Kahramanları Derneği, EGET Vakfı, Hayata Destek Derneği, İstanbul Zihin Farklı Bireyler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Kırmızı Çocuklar Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Down Sendromu Derneği ve WWF panayırdaz yer aldı.

Panayırda satışların ve avlu içi etkinliklerin yanı sıra, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile 6 yaş ve üstü 100'e yakın çocukla Çöpünü Sıfırla Kutu Oyunu Atölyesi düzenlenirken, Dem Derneği Kurucu üyesi Ayşe Damla İşeri ile "Duyduğun Gibi Değil" seminerine yer verildi. Ardından, Prof. Dr. Itır Erhart ve Yapı Kredi gönüllüsü Züleyha Erbil Boz'un katılımıyla "Açık Açık Gönüllülük Paneli" gerçekleştirildi.

Panelde gönüllülük hikayeleri, gönüllülüğün gezegene katkısı ve gönüllüğe ne şekilde başlanılacağına dair birçok bilgi paylaşıldı.

Ayrıca Türkiye Down Sendromlular Derneği ile "İnce Motor Becerileri ve Bilişsel Süreçleri Sanat +1 ile Destekliyoruz" etkinliği ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, klinik psikolog Burak Emre Kadak ve UCİM Genel Hukuk Koordinatörü Emel Aydoğan’ın katılımıyla "Çocuk İstismarının Psikolojik Boyutu, İpuçları ve Önlenmesi"’ semineri de panayır etkinlikleri arasında yer aldı.

"Yapı Kredi Gönüllüleri ile farkındalık oluşturuyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, hayatın her alanında sınırları kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Yapı Kredi Gönüllülerinin, sosyal ve toplumsal fayda yaratacak irili ufaklı pek çok projede sahada gönüllü olarak görev aldığını söyledi.

Bağış ve yardımlaşma kültürünü benimseyen gönüllülerle dayanışmanın ve iyiliğin gücüne sonuna kadar inandıklarını kaydeden Öztaşkın, şu değerlendirmelerde bulundu: "İyilikle dokunduğumuz her alanda sınırları kaldırarak güzelleştirmeyi ve bunu yaparken çevremize farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Açık Açık Derneği, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Dem Derneği, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve Türkiye Down Sendromu Derneği’nin farkındalık yaratan ve panayıra renk katan özel etkinliklerini desteklemekten ötürü çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de Yapı Kredililerin büyük bir katılım sağlayarak sahiplendiği projelerle, sosyal sorumluluk alanında fayda sağlamayı sürdüreceğiz."