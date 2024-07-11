Yapı Kredi'de üst düzey atama

Tüm paydaşları için değer yaratma misyonu doğrultusunda kararlı adımlarla yola devam ettiklerini söyleyen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şöyle konuştu: “Yirmi yılı aşkın süredir bankamız bünyesinde farklı görevlerde yer alan Nursezil Küçük Koçak, üst yönetimimizde yaşanan görev değişiminin ardından Krediler Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı. Kendisinin bu görevi de başarılı bir şekilde yerine getirerek hedeflerimize ulaşma noktasında bizlere önemli katkılar sağlayacağına dair inancım tam. Daima güçlenen kadromuzla, müşterilerimiz, ülke ekonomisi ve toplumumuza daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz yeni atamanın bankamız ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Nursezil Küçük Koçak kimdir?

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 2002 yılında mezun olan Nursezil Küçük Koçak, Koç Üniversitesi’nde yöneticilere yönelik İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını 2022 yılında tamamladı. Nursezil Küçük Koçak, profesyonel iş hayatına 2003 yılında Yapı Kredi’de başladı, 2012 yılına kadar Kredi Tahsis Uzmanı olarak görev aldı. 2012-2013 yılları arasında Kurumsal Kredi Tahsis Müdürü olarak görev yapan Nursezil Küçük Koçak, sonrasında ise 2014 yılına kadar Krediler Tahsis Bölge Müdürü olarak çalıştı. Bu görevinin ardından sırasıyla Ticari Kredi Bölge Tahsis, Ticari Kredi Tahsis ve İhtisas, İştirak Kredileri ve Kurumsal Krediler Tahsis birimlerinde Direktör olarak görevini sürdürdü. Ağustos 2020’den bu yana Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü olarak görev alan Nursezil Küçük Koçak, resmi onayları takiben Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve devam edecek.