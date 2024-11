Yapı Kredi’nin “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programında 3. dönem başlıyor

Takip Et

25 kadın girişimciye ücretsiz danışmanlık

E-ihracata yönelik eğitimler ve danışmanlık desteğiyle kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programının üçüncü dönemi 29 Kasım’da, İTO ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik ile başlıyor. Katılımcılar, 4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek online eğitim kapsamında şirket kurulumu, online ödeme sistemleri, ürün listeleme ve lojistik süreçler gibi konularda eğitim görecek.

Eğitime katılan tüm girişimciler Yapı Kredi’nin Kadın Girişimci Destek Paketi’nden özel indirimlerle faydalanabilecek. Ayrıca, eğitimler sonunda jüri tarafından seçilen 25 kadın girişimciye, Coniwi tarafından ücretsiz e-ihracat danışmanlığı verilerek girişimcilerin online kanallardan ihracat yapmaya başlaması için destek sağlanacak. Yapı Kredi’nin “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programına 27 Kasım 2024 tarihine kadar “yapikredikobi.com.tr” web sitesinden ücretsiz bir şekilde başvuru yapılabiliyor.

“Dijital dünyada da kadınları güçlendiriyoruz”

Toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda desteklemek ve kadın ihracatçıların karşılarına çıkan sınırları kaldırmak için çalıştıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

“Tüzel müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimiz bizim için stratejik öneme sahip. Firmalarımıza sağladığımız finansal desteği artırarak hem kendilerine hem de faaliyet gösterdikleri sektörlere katkı sağlamak, en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz ürün ve hizmetlerimiz, tecrübeli kadromuz ve dijital kanallarımızla sektörümüzde öncü konumdayız. Bu duruşumuz ve vizyonumuz ile her geçen gün toplumumuza daha fazla değer katmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda desteklemek, dijitalleşen dünyada kadın girişimcilerin e-ihracat alanında karşısına çıkan sınırları kaldırmak ve finansal ürünlere erişimlerini artırmak için Sınırları Kaldıran Kadınlar programımızı hayata geçirmiştik. Başarıyla tamamladığımız ve sektöre ilham veren iki dönemin ardından, programımızın üçüncü dönemini iş hayatında kadınlara daha fazla destek olmak için başlatıyoruz. Kadınların iş hayatında daha fazla var olması, ekonomik ve sosyal olarak daha fazla güçlenmesi konusunun geleceğimiz için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Gelecek yıllarda da kadınların hayatın her alanında daha fazla güçlenmesi için onları desteklemeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmayı sürdüreceğiz.” Kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik çalışmalarına değinen TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Güner Kal, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar kurul olarak İstanbul Ticaret Odası’nın desteğiyle her aşamadan kadın girişimci ve girişimci adayına dokunan sayısız proje geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle son dönemde Yükselen Markalar projesiyle yakaladığımız ivmeyi Sınırları Kaldıran Kadınlar programı ile sürdüreceğimize inanıyoruz. Eminim ki bu programla birçok kadın ihracatçımızı uluslararası pazarlara satış yapabilir hale getireceğiz. Çalışmalarımızın ilgili paydaşlar nezdinde örnek olmasını diliyoruz.”