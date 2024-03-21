Yeni kombi markası IREX, kendi e-ticaret sitesinde satışa başlıyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

İklimlendirme sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinden nihai ürün satışına kadar uzanan zincirde alt alanlarda uzmanlaşmış şirketleri bünyesinde barındıran Irea Grup’un ilk olarak 2015 yılında Irea Arge’yle faaliyetlerine başladığını belirten Irea Grup Kurucusu Sait Korkmaz, “Irea Arge, başta kombi olmak üzere ısıtma cihazları ve komponentlerinin tasarımlarını yapan, geliştirdiği teknolojilerle sektörde birçok firmaya yön veren bir arge firmasıdır. Bu şirketimizin geliştirdiği kombi sektörüne yönelik komponentlerin üretimini grup firmalarından Hanatech yapmaktadır. Hanatech hem Türkiye’de, hem yurtdışında birçok kombi üreticisine manifold, silencer, mikser, trap gibi kendi geliştirdiği komponentleri üretip satmaktadır. 2021 yılında kurulan Irex firmamız ise Irea Grup şirketlerinin ısıtma sektöründe geliştirdiği tüm tasarım girdilerini ve komponentleri birleştirerek, gazlı kombi, elektrikli kombi ve gazlı şofben başta olmak üzere ısıtma cihazları üretimi yapmaktadır” diye konuştu.

Kendi tasarımı olan premix eşanjörü üretecek

Türkiye pazarında yılda 1-1.2 milyon adet kombi satıldığı bilgisini paylaşan Korkmaz, kombi komponent üretimleri ile bu pazarın yüzde 15’ine hitap ederek kısa zamanda önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. 30 yılı aşkın tecrübelerinin yanı sıra geliştirdikleri ürünlerin hem inovatif hem de uygun maliyetli olmasının bu başarıda kilit rol oynadığına vurgu yapan Korkmaz, “Bu yıl grup bünyesinde ürettiğimiz komponent ürün ailesini geliştirmek üzere yatırımlarımız devam ediyor. Yaklaşık 50 Milyon TL yatırım teşviğimiz ile hem üretim hatlarımızı hem test laboratuarlarımızdaki makina parkımızı yeniliyoruz. Halen birçok üreticinin yurtdışından ithal ettiği premix eşanjörü, kendi tasarımımız olarak üretmek de 2024 yatırım planlarımızın içinde” dedi.

Bu yıl Irex markalı elektrikli kombi ve premix yoğuşmalı şofbeni pazara sunmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Sait Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki yıllarda yine kendi markamızla patentli hibrit hidroblok ürünümüzü kombilere adapte ederek, pazara alışılmış kombilerin dışında inovatif bir ürün sunmuş olacağız. Irex.store internet sitemizi devreye aldık, ürünlerimiz hazır olduğunda üreticiden tüketiciye aracısız, uygun şartlarda hizmet vermek arzusundayız. Sektörümüzde ürünlerin kalitesi, dayanıklılığı, verimi kadar satış sonrası hizmetler de çok önemli. Tüketicilere sunacağımız ürün ve hizmetlerin, müşteri memnuniyetini tam sağlayacak şekilde yapılandırılması için çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz.”

“Satışlarımızın yüzde 70’ini ihracata kanalize ettik”

Irea Grup çatısı altındaki tüm şirketlerin Orta Avrupa’dan, Çin’e uzanan coğrafyada geniş bir müşteri portföyüne sahip olduğu bilgisini paylaşan Korkmaz, farklı ülkelerde cihaz üretimi yapmak isteyenlere öncelikle mühendislik hizmeti ihraç ettiklerini aktardı. Ürün tasarımı ve tesis kurulumu hizmetleri ile birçok markayla işbirliği yaptıklarını kaydeden Korkmaz, “Kombi sektöründeki komponentlerimiz yurt dışında da beğeni ile kullanılıyor. Özellikle kendi tasarımımız olan patentli ürünlerimizin ihracatı son yıllarında Hanatech firmamızın büyümesinde önemli katkı sağladı. Irex firmamız, kendi markası dışında farklı markalara SKD ve/veya CKD kombi ihracatı da yapmaktadır. İhracatımız toplam satışlarımızın yüzde 70’ini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Dünya’da ve Türkiye’de kombi sektörünün daha verimli, çevreci ve dijitalleşen ürünlere yöneldiğini belirten Sait Korkmaz, ısı pompaları ve güneş enerjisi ile entegre çözümlerin sektörde öne çıktığını söyledi. Avrupa pazarında ısı pompalarını önemli bir büyüklüğe eriştiğine dikkat çeken Korkmaz, Türkiye’nin ise bu konuda 1 milyonluk pazarda yüzde 5 paya dahi ulaşamadığını dile getirdi. Ürün maliyetlerinin sektörün gelişimine yön verdiğini aktaran Korkmaz, “Artan girdi maliyetleri kombi ve diğer ısıtma cihazı üreticilerini, sürekli inovatif tasarım değişikliklerine yöneltmektedir. Yoğuşmalı kombiler birçok ülkede artık zorunlu olmasına ragmen, klasik kombilerin hala kullanımda olduğu pazarlar da mevcuttur. Hem Türkiye pazarının büyüklüğü, hem ihracat potansiyeli bu ürün için hala yatırım çekmektedir. Türkiye kombi sektöründe hem üretim hacmi, hem teknoloji olarak Avrupa ve Asya’da öne çıkan bir konuma sahiptir. İhracat ve ithalat politikaları, döviz kurları ve uluslararası para transferi, sektörün bu konumunu etkileyen faktörlerdir. Özellikle KOBİ’lerin bu konularda desteklenmesi, sektörün gelişimine olumlu katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 2015’de kurulan Irea Arge firması ile faaliyetlerine başlayan Irea Grup, Ar-Ge çalışmalarından nihai ürün satışına kadar uzanan yolculukta bünyesinde barındırdığı alanında uzman şirketlerle iklimlendirme sektörüne yönelik hizmet veriyor.