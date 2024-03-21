Azaplıoğlu: 10 yılda 20 ülkede international restoran kültürü oluşturacağız

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kys Catering Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu, 12 yıl önce adım attıkları sektörde her geçen gün kalite vizyonunu bir üst seviyeye taşıdıklarını belirterek, “Avrupa’da faaliyete başlattığımız Gurmeria markası ile restoran zincirleri hayaline adım atarak 10 yılda 20 farklı ülkenin büyük şehirlerinde international restoran kültürü oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Kys Catering olarak Kahramanmaraş’ta 2012’de faaliyete başladıkları hazır yemek sektöründe yeni bir vizyon anlayışı ile yola çıktıklarını belirten Metin Azaplıoğlu, yenilikçi ve vizyoner adımlarla bugün Kahramanmaraş’ta artık tabldotcu anlayışının yerini müşteri odaklı hijyen, denetim, çeşitli menüler, profesyonel gıda mühendisleri ve kurumsal bir kimlik ilkesi ile örnek alınan şehrin önde gelen yemek sanayicisi durumuna geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş’ta günlük 3 öğün yemek hizmetini 24 saat esası ile son derece kurumsal işletme olarak deneyimli ve alanında uzman yönetim departmanlarıyla kalite ve hizmet konusunda öncü rol üstlenmeye devam ettiklerini kaydeden Azaplıoğlu şunları söyledi:

“Genel itibariyle 50 bin yemek üretimini gerçekleştirebilecek donanıma sahip olan Kys Catering; 3 katlı, 2 bin metrekare kapalı alanı ile gıda deposu, sevkiyat lojistik, yemek üretim tesisi ve genel yönetim katı ile ürettiği yemeği 50 kişi üzeri işçi çalıştıran firmalara profesyonel taşıma koşullarında ulaştırabilecek kapasitedir. Hali hazırda 30 farklı sanayi kuruluşu, özel hastane ve özellikle kalabalık işçi çalıştıran işletmelerin mutfaklarını devir alarak üretim standartlarını Kys Catering hizmet standartlarına getirerek yerinde yemek üretimini sağlamakta olan Kys Catering bünyesindekiprofesyonel aşçı ve gıda mühendisleri ile müşterilerimizin mutfaklarında hizmetine devam etmektedir.

Yerinde yemek üretimi hizmetini sağladığı fabrika ve kurumların yemekhane bölümlerini zimmet karşılığı teslim alarak gıda depolarını ve üretim mutfağını da hazırlayıp sunduğu yemeğin kalitesinin takibi ve hijyen koşullarının sağlanması ve sürdürülebilirliği konusunda azamigayret sarf etmektedir. Üretim planlama ve denetim mühendisleri ile kalite ve hijyen konusunda Fabrika veya kurum mutfağına üretilen yemeğin faturası 1 aylık dönem içerisinde turnike sisteminden alınan veriler ile karşılaştırılıp fatura hakedişi yapılmaktadır. Ayrıca yerinde yemek hizmeti sunduğu fabrikalarda hizmeti ve memnuniyeti bir üst seviyeye çıkarmak için düzenli olarak ay içerisinde mevsimine göre sabahları kurum çalışanlarına işletme girişlerinde sıcak süt, simit veya sıcak çorba ikramını bedelsiz sağlamaktadır. Belirli aralıklarla tatlı günleri düzenleyerek ay içerisinde 12 çeşit tatlı ikramını açık büfe tarzı ile işçilerin beğenisine sunmaktadır.

Her geçen gün kalite vizyonumuzu bir üst seviyeye taşıyarak yolumuza Avrupa’da faaliyete başlattığımız Gurmeria markası ile restoran zincirleri hayaline adım atarak 10 yılda 20 farklı ülkenin büyük şehirlerinde international restoran kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda faaliyetlerimize 2023 yılında Almanya’nın Kaldenkirchen şehrinde başlayarak Avrupa da yatırım planlarını emin adımlarla sürdürüyoruz. Almanya’da ilk restaurantımızı bu yıl Nisan ayında hizmete açıyoruz. Gurmeria markamız ile Avrupa'da yüzde 60 Türk ve akdeniz mutfağı, yüzde 40 oranında ise dünya mutfağı konseptinde menülerle çalışacağız.

Kendi alanında eğitimli, tüm ilgili belgeleri mevcut, sektördeuzun yıllar çalışmış profesyonel aşçılarımızı Türkiye'den götüreceğiz. Tedarik noktasında avrupada tüm ön görüşmeleri yapmış bulunuyoruz. Özellikle et ve et ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerimizin helal sertifikalı ve ülkelerin gıda standartlarına uygun olması konusunda azami özen gösteriyoruz. Gurmeria markamız hizmet verdiği ülkelerde gurbetçilerimiz, iş insanlarımız gibi vatandaşlarımızla yerelden genele genelden de Türkiye'ye bağlantı açısından köprü vazifesi üstlenecektir.

Yeni hayallerimizi gerçekleştirmek için yolumuza emin adımlarla devam ederek 2024 yılında Mısır-Türkiye-Rusya ticaret yolunu çizdik ve şirketlerin kuruluşunun altyapı çalışmalarını tamamladık.”