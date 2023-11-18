Yıldız Holding'in geleneksel ‘Mutlu Et Mutlu Ol Günü’ düzenlendi

Yıldız Holding çalışanlarının her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı geleneksel "Mutlu Et Mutlu Ol Günü, bu sene Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuyla gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında gün boyu süren etkinliklere Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü ev sahipliği yaptı.

Yıldız Holding çalışanlarının bir yıl boyunca hayata geçirdikleri gönüllülük ve toplumsal fayda faaliyetlerini hep birlikte kutladıkları Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde, çalışanlar gün boyunca ileri dönüşüm, atıksız mutfak gibi sürdürülebilirlik temalı pek çok farklı atölyeye katıldı ve Cumhuriyetin 100. yılına atıfla kolektif bir sanat çalışması da gerçekleştirdi. Bugüne özel holding çalışanlarının katılımıyla düzenlenen kermesten elde edilen gelir LÖSEV'e bağışlandı.

Her yıl Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde yeni bir sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan Yıldız Holding'de bu sene de Anadolu medeniyetlerinin tarihine ışık tutan özel bir sergi açıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne kayıtlı 672 farklı tarihi eser arasından seçilen 350 eser yer aldı.

"Türkiye'ye hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olarak, 100. yılını kutlayan Cumhuriyete değer katma gayesiyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken, bu sürecin 80 yılında Ülker ailesi olarak ülkeye hizmet etmenin ve değer yaratmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Ülker, şu ifadeleri kullandı: "Yıl boyunca kapsayıcılığı, insanı ve sosyal faydayı merkeze alarak gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmalarla dünyanın dört bir yanına dağıttığımız mutluluğu, başarımıza katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte kutluyoruz. Yıldız Holding çatısı altında dünya genelinde 75 bin çalışanımızla ülkemizde ve içinde bulunduğumuz coğrafyalarda toplumsal fayda odaklı çalışmalara devam edeceğiz."

"Yıldız Holding kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanında"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de Yıldız Holding'in kuruluşundan beri Türkiye ekonomisinin kalkınma hedeflerine sağladığı katkıların yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de toplumsal fayda sağladığını anlattı.

Anadolunun, tarih boyunca birçok büyük medeniyetin doğduğu ve zamanın kılavuzluğunda insanlığın hikayesinin yazıldığı bir coğrafya olduğunu vurgulayan Ülker, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bizlere miras kalan bu zengin tarih, aynı zamanda bugünümüzü anlamamıza ve geleceğimizi inşa etmemize rehberlik eder. Yıldız Holding olarak, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu büyük bir gurur ve özveriyle taşıyoruz. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizle, toplumu bir araya getirme misyonunu üstleniyor, projelerimizle kültür dünyamıza değer katmaya özen gösteriyoruz. Herkese açık olan sergi alanımız, sadece sanata değil, bundan böyle insanlık tarihinden önemli bir kesite de ev sahipliği yapıyor. İnsanlığın büyük adımlarını, medeniyetlerin izini sürmek isteyen herkesi bu benzersiz sergiye davet ediyorum. Birlikte geçmişe kulak verelim ve geleceği birlikte inşa edelim. Yüce Allah’ın kitabında buyurduğu gibi eskilerin ardında bıraktıklarından öğüt almamız gerekiyor. Koleksiyonumuzda bulunan toprak altı eserlerimizin büyük ağırlığı son beş bin seneden bugünlere gelmiş kandillerden oluşuyor. Dedemin hatta babamın da kandil ışığında ders çalıştığını düşününce arada kesilen elektriklere çok üzülmüyorum."

"Tüm faaliyetlerde insanı merkeze alıyoruz"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü ise tüm faaliyetlerde insanı merkeze aldıklarını belirterek, topluma faydalı olabilmek adına hayata geçirdikleri tüm projelerin arkasında merhum Sabri Ülker'den kendilerine miras kalan ve her adımda önceliklendirdikleri "Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışının yattığını bildirdi.

Bu anlayışın en somut yansımalarına ise "Mutlu Et Mutlu Ol" etkinliğinde şahit olduklarını kaydeden Tütüncü, şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın dört bir yanından çalışanlarımız, topluma örnek teşkil eden sorumluluk bilinci ve duyarlı yaklaşımlarıyla dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmek için çaba gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında da bu anlayışla; işimizin yanı sıra topluma, ülkemize ve dünyaya değer katmak için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimizin Yıldızı, yeni yüzyılda da parlasın diye Yıldız Holding olarak, etki ettiğimiz tüm ekosistemde, insanı merkeze alarak gelişmeye ve toplumsal faydayı artırmaya devam edeceğiz."