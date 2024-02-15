Yurtiçi Kargo'dan Eskişehir'e otomasyon merkezi yatırımı

Yurtiçi Kargo, 2023 yılı Eylül ayında açıkladığı ve 2024’de inşa edeceği otomasyon merkezleri yatırım planlarının ilkin hayata geçirdi.

Şirket, projelerin ilki olan Eskişehir Otomasyonlu Transfer Merkezi’nin yapımını tamamladı. Proje, saatte 10 bin kargonun otomasyon sistemleri tarafından hat araçları arasında transfer edilmesini sağlıyor. Yurtiçi Kargo'nun daha önce inşa ettiği tüm otomasyon merkezlerinde benzer bant, IOT ve otomasyon sistemleri kullanılırken, Eskişehir'de inşa edilen merkezde dosya gönderilerinin ayrıştırılması için de robotlar kullanılıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, teknolojinin sağlayabileceği tüm imkanları kullandıklarını aktardı.

Yıllar önce sadece yurtdışı ziyaretlerinde görülen sistemlerin artık Yurtiçi Kargo'da projelendirilip inşa edildiğini belirten Önyol, "Kaliteli hizmetimiz ve hızlı teslimatımız ile bilinen bir markayız. Yaşadığımız dönem artık teknoloji çağı ve biz de teknolojinin gücüyle daha da hızlanacağız." ifadelerini kullandı.

Önyol, kargo sektöründe transfer merkezlerinin çok büyük önem taşıdığını ve hayata geçirilen çalışma ve iyileşmelerin operasyon hızlarına doğrudan etki edeceğini vurguladı.

Transfer merkezlerinin genellikle büyük kargo şirketlerinin dağıtım ağında stratejik konumlandırılmış kargo kabul, işleme ve dağıtım tesisleri olduğunu aktaran Önyol, bu tesislerde gelen kargoların kabulü, sıralanması, yönlendirilmesi, şubelere veya dağıtım merkezlerine transfer edilmesi gibi işlemlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Teknolojinin gücüyle daha da hızlanacağız"

Önyol, transfer merkezlerinin kargo operasyonlarının kalbi olduğunu ve bu noktalara yapılan yatırımların büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Yurtiçi Kargo'da özellikle 2021 sonrasında son 3 yılda çok büyük otomasyon projelerini hayata geçirdik. Şu anda İstanbul'da üç adet olmak üzere, Antalya, Adana, Bursa, İzmir, Eskişehir, Gaziantep şehirlerinde otomasyonlu transfer merkezlerine sahibiz. Ayrıca toplamda 33 adet transfer merkezimiz bulunuyor. Ancak Eskişehir'de inşa ettiğimiz merkezi, şuana kadar inşa ettiklerimizden ayıran önemli bir özelliği bulunuyor. Bu projede, sektörde dosya gönderiler adını verdiğimiz küçük kargoları robotlar ile ayrıştırıyor ve hatlarına ayırıyoruz. Sistemin başında bulunan operatör sadece kargonun barkodunu okutuyor ve geriye kalan tüm işi robotlar yapıyor. Bu sayede çok yüksek bir işleme kapasitesine ulaşılabiliyor. Bu sistem, kargo sektöründe Eskişehir ile başlamış olacak."

Projenin tamamlanmasının ardından Ankara'da gerçekleştirilecek yeni otomasyon merkezi inşasına odaklandıklarını belirten Önyol, "Eskişehir’in ardından saatte 50 bin adete kadar kargo işleyebilen otomasyonlu transfer merkezimizi Ankara'ya inşa etmeye başladık. Burada da yine teknolojinin bize sunduğu tüm imkanları gerçeğe dönüştüreceğiz. Proje bittiğinde saatte 50 bine yakın kargo tek bir merkezde işlenebilir olacak ve bu yıl içerisinde onun da kapılarını kargo kabulüne açacağız." bilgisini paylaştı.