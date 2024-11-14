ZeniMax çalışanlarından Microsoft’a grev kararı: İş güvenliği tehlikede

Microsoft bünyesindeki ZeniMax Media çalışanları, video oyun sektöründe önemli bir greve imza attı. Fallout, The Elder Scrolls ve Doom gibi popüler oyunların yapımında emeği geçen bu çalışanlar, uzaktan çalışma konusunda ilerleme sağlanamaması ve kalite güvence işlerinin sendikayla görüşülmeden dış kaynaklara devredilmesi nedeniyle iş bırakma kararı aldı.

Ocak 2023’te Maryland ve Teksas'ta 300'den fazla kalite güvence çalışanını temsil eden ZeniMax Workers United-CWA sendikası, Microsoft bünyesindeki ilk video oyun stüdyosu sendikası olarak kuruldu. Ancak sendika üyeleri, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde Microsoft’un yeterli adımları atmadığını ve iş güvenliğini tehdit eden uygulamaları sürdürdüğünü iddia ediyor.

Grev hakkına saygı duyuyorlar

Bir Microsoft sözcüsü, IGN’ye yaptığı açıklamada, çalışanların grev hakkına saygı duyduklarını ve müzakerelerdeki endişeleri dikkate almaya devam edeceklerini belirtti. Bu grev kararı, Microsoft’un oyun birimi başkanı Phil Spencer’ın Xbox işlerinin "hiç bu kadar iyi durumda olmadığı" yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Amerika İletişim İşçileri Sendikası (CWA), geçtiğimiz ay, ZeniMax’in kalite güvence işlerini sendika onayı olmadan dış kaynaklara devretme kararını eleştirerek, haksız iş uygulamaları şikayetinde bulunmuştu. ZeniMax Workers United-CWA üyeleri, sektörde yaşanan toplu işten çıkarmalar karşısında iş güvenliklerinin tehlike altında olduğunu dile getiriyor.