  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. ZeniMax çalışanlarından Microsoft’a grev kararı: İş güvenliği tehlikede
Takip Et

ZeniMax çalışanlarından Microsoft’a grev kararı: İş güvenliği tehlikede

Fallout, Elder Scrolls ve Doom gibi popüler oyunların yapımında görev alan ZeniMax çalışanları, bağlı oldukları Microsoft'u protesto etmek amacıyla greve gitti. Çalışanlar, uzaktan çalışma koşullarında bir ilerleme kaydedilememesi ve kalite güvence işlerinin sendika onayı olmadan dış kaynaklara devredilmesi gibi sebeplerle iş bırakma kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ZeniMax çalışanlarından Microsoft’a grev kararı: İş güvenliği tehlikede
Takip Et

Microsoft bünyesindeki ZeniMax Media çalışanları, video oyun sektöründe önemli bir greve imza attı. Fallout, The Elder Scrolls ve Doom gibi popüler oyunların yapımında emeği geçen bu çalışanlar, uzaktan çalışma konusunda ilerleme sağlanamaması ve kalite güvence işlerinin sendikayla görüşülmeden dış kaynaklara devredilmesi nedeniyle iş bırakma kararı aldı.

Ocak 2023’te Maryland ve Teksas'ta 300'den fazla kalite güvence çalışanını temsil eden ZeniMax Workers United-CWA sendikası, Microsoft bünyesindeki ilk video oyun stüdyosu sendikası olarak kuruldu. Ancak sendika üyeleri, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde Microsoft’un yeterli adımları atmadığını ve iş güvenliğini tehdit eden uygulamaları sürdürdüğünü iddia ediyor.

Grev hakkına saygı duyuyorlar

Bir Microsoft sözcüsü, IGN’ye yaptığı açıklamada, çalışanların grev hakkına saygı duyduklarını ve müzakerelerdeki endişeleri dikkate almaya devam edeceklerini belirtti. Bu grev kararı, Microsoft’un oyun birimi başkanı Phil Spencer’ın Xbox işlerinin "hiç bu kadar iyi durumda olmadığı" yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Amerika İletişim İşçileri Sendikası (CWA), geçtiğimiz ay, ZeniMax’in kalite güvence işlerini sendika onayı olmadan dış kaynaklara devretme kararını eleştirerek, haksız iş uygulamaları şikayetinde bulunmuştu. ZeniMax Workers United-CWA üyeleri, sektörde yaşanan toplu işten çıkarmalar karşısında iş güvenliklerinin tehlike altında olduğunu dile getiriyor.

ABD’lilerin borcu arttı: Ödemekte zorlanıyorlarABD’lilerin borcu arttı: Ödemekte zorlanıyorlarKüresel Ekonomi

 

ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu sağladıABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu sağladıDünya

 

Şirket Haberleri
Almanya’nın dev şirketi yöneticileri işten çıkaracak
Almanya’nın dev şirketi yöneticileri işten çıkaracak
Setuay, Türkiye'nin ilk yerli süt sağım robotunu üretti
Setuay, Türkiye'nin ilk yerli süt sağım robotunu üretti
Token Finansal Teknolojiler, Odero ile Romanya Merkez Bankası’ndan ödeme kuruluşu lisansı aldı
Token Finansal Teknolojiler, Odero ile Romanya Merkez Bankası’ndan ödeme kuruluşu lisansı aldı
Metro Türkiye’de üst düzey atama
Metro Türkiye’de üst düzey atama
İki kat büyüyen Yapıcı Çelik, savunma sanayii projelerinde üretici olacak
İki kat büyüyen Yapıcı Çelik, savunma sanayii projelerinde üretici olacak
FEDEX: Türkiye’de son üç ayda 476 milyondan fazla paket dağıtımı yapılacağını öngörüyoruz
FEDEX: Türkiye’de son üç ayda 476 milyondan fazla paket dağıtımı yapılacağını öngörüyoruz