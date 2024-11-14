ABD’lilerin borcu arttı: Ödemekte zorlanıyorlar

New York Fed, Amerikalılar’ın borçlarını ödemede daha da geride kaldığını açıkladı.

New York Fed’in yayımladığı raporda, borçluların devam eden yüksek faiz oranları karşısında nasıl ilerlediğine dair karışık bir tablo sundu.

Ev sahipleri düşük, aylık ödemelerden faydalanmaya devam ettikçe, ipotek temerrütleri hafifçe arttı ancak yirmi yılın en düşük seviyelerine yakın kaldı.

Vadesi 30 günden fazla geçmiş kredi kartı bakiyelerinin payı yüzde 11,1 ile 2012 başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İlkbaharda yüzde 3,2 olan toplam borç oranı ise yüzde 3,5'e yükseldi. Mortgage, otomobil, kredi kartı, eğitim ve diğer tüketici borçlarındaki genel büyüme sayesinde ülkenin toplam borç yükü 17,9 trilyon dolarla yeni bir zirveye ulaştı.

Araştırmacılar, artan temerrüt oranlarının daha genç ve muhtemelen daha düşük gelirli borçlularda yoğunlaştığını ve bu kişilerin mortgage yerine kredi kartı borcu ya da araç kredisiyle uğraşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtti.

New York Fed Ekonomik Araştırma Danışmanı Donghoon Lee yaptığı açıklamada, "Hanehalkı bakiyeleri nominal olarak artmaya devam etse de gelirdeki büyüme borcu geride bıraktı. Yine de yüksek temerrüt oranları, bu çeyrekte temerrüt eğilimlerinde bir miktar ılımlılık olsa bile, birçok hane halkı için stresi ortaya koyuyor" dedi.