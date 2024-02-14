Zorlu Enerji, iştiraki Zorlu Enerji Dağıtım’ı satıyor

Zorlu Enerji Elektrik Üretim, bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'yi satma kararı aldı. Zorlu Enerji'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama göre, şirketin tüm payları Palmet Enerji'ye satılıyor.

Açıklamada, şirketin dahil olduğu Zorlu Grubu yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde; şirketin sermayesine yüzde 100 iştirak ettiği bağlı ortaklık "Zorlu Enerji Dağıtım AŞ" nin sermayesini temsil eden her biri 1 TL nominal değerde 895 milyon 150 bin adet paylarının tamamının, Palmet Enerji AŞ'ye satışına karar verildiği belirtildi.

Hisse alım anlaşmasının 13 Şubat 2024 tarihinde imzalandığı dile getirilen açıklamada, "Hisse satışı konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin sözleşmenin akdi ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirket'imizin pazarlık gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi için kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.