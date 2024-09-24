Ahmet Çakar'ın 'ayrılık' açıklamasına Ertem Şener'den yanıt geldi

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, sunucu Ertem Şener'in Beyaz Futbol'dan ayrıldığını açıkladı.

Çakar ''Ertem Şener’in Beyaz Tv’den ayrılma olayı beni çok üzdü. Tüm gücümle kanalda kalması için uğraşacağım'' ifadesinde bulundu.

Ertem Şener'den ilk açıklama

Ertem Şener sosyal medya hesabından Ahmet Çakar'a yanıt verdi. Ünlü spiker ''Hocam nerden çıkardın hocam… Canın sıkılmış senin. Beyaz Futbol benim çocuğum, her şeyim. Aynen devam. Durmadan ve yılmadan. Herkes gider ben kalırım hocam!'' dedi.

Ertem Şener kimdir?

13 yıldır devam eden Beyaz Futbol programında sunuculuk yapan Ertem Şener, eski futbolcu ve yorumcular Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Sinan Engin ile hazırladığı programlar ile tanındı. Maç yorumculuğu da yapan Ali Ertem Şener, Türk spor spikeri ve sunucu olarak tanındı.