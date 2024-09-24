Dursun Özbek: Bir kişi bana bazı bilgiler verdi, belge de verdi, bu işin peşine gittim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Hassasiyeti anlayınca, hemen askıya aldık"

"Biz aslında meritkingnews haber portalı ile sponsorluk anlaşması yaptık. 40'a yakın sponsorumuz var. Bütün anlaşmalarda fesih hakkımız var. Hassasiyeti anlayınca, hemen askıya aldık. Şu anda inceliyoruz nedir diye."

"Hiç para almadık"

"Biz bu siteye baktık, tamamen haber portalı. İki sene için 14 milyon Dolar civarında hiç para almadık. Galatasaray her zaman Türkiye'nin hassas olduğu konularda en çabuk reaksiyonu veren kulüptür."

"Bu bir bahis sitesiyse, daha işimiz olmaz"

"Bu bir bahis sitesiyse, daha işimiz olmaz. Para almadık. Böyle bir şey çıkarsa, içerde durumu tartışırız. Yurt dışında örnekleri var, Torino'nun da sponsoru olmuşlar. Olayı bu seviyeye getirmemek lazım. Merit Otelleri de bize ihtar gönderdi. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler değildi."

"TFF bizi uyarmalıydı"

"TFF'ye maçlardan önce forma gönderiyorsunuz. TFF'ye bu sponsorluğu sorduk ve cevabını verdi. İsme, markaya itirazı olmadan 'Sorumluluklar size ait, maça çıkabilirsiniz' dedi. Bu kadar bilinen bir şeyse, TFF bizi uyarmalıydı."

"Karaborsa bilet" iddiaları hakkında açıklama

"Soruyu sorarken karaborsa diye bir iddia var deyin. Bir şeyi nasıl iddia edersin, ne lazım? Elinde bir kanıt, resim, fotoğraf, yazı lazım. Bir tespit olur değil mi? İddiada elinizde bir kanıt lazım! Burada öyle bir şey yok. Dolayısıyla iddianın altını dolduracak, iddiaya temel olabilecek kimsenin elinde bir kanıt yok! Kanıt yoksa bu dedikodu olur. Bu dedikodu, iddia değil."



"Bu konuşulmaya başlanan günden itibaren, sponsorluk lansmanında, divanda dedim ki 'Arkadaşlar böyle bir şeyi iddia ediyorsunuz, iddia ettiğiniz konuyu getirin bana, elinizde ne kanıt ne belge var getirin' dedim. 'Babamın oğlu olsa kafasını koparacağım.' dedim. Belge getirmediler. Bunu iddia şeklinde ortaya atanlar, bu dedikoduyu konuşanlar, sonra şöyle dediler, 'Ben Ahmet'ten duydum', Ahmet'e soruyorlar 'Mehmet'ten duydum', sonra 'Hasan'dan duydum' diyor. Bu bir dedikodudur."

"Bir kişi bana bazı bilgiler verdi, belge de verdi, bu işin peşine gittim"

"İş burada hukuka aksetmiştir. Hukuka aksettiği için bazı şeylerin söylenmemesi lazım. Şu an konu yargıda. Ben bizzat bu talebi yaptığım zaman insanlardan elindeki belgeleri talep ettikten sonra hiç kimseden bir şey gelmedi. Ben bilet satışlarıyla ilgili soruşturma yaptım. Passolig'e gittim, insanlarla konuştum. Bir kişi bana bazı bilgiler verdi, belge de verdi, bu işin peşine gittim. Bizle alakası olmadığını, kulübün bir dahli olmadığını tespit ettim orada. Başka da kimseden bir şey gelmedi."

"Katil, cinayetin işlendiği yere ilk gelir"

"Karaborsa meselesi, Galatasaray halka açık bir şirket olduğu için zarar vermek için ortaya atılan bir mesele. Önemli bir rakibimizin, bu dedikodulara istinaden, Maliye'ye İçişleri Bakanlığı'na THY'ye aklına gelen her yere şikayet etmiş. Rakip kulübün iddiaları çerçevesinde; katil, cinayetin işlendiği yere ilk gelir."

"Bileti alıp elden şu paraya satmak mümkün değil"

"Maç günü bizim 10 bin bilet satma hakkımız var. Bu 10 bin biletin yüzde 92'si Passolig vasıtasıyla satılıyor. Dolayısıyla biz 10 bin biletin, 700-800 tanesini kurumlara veriyoruz. Futbolcuların aileleri gelmek istiyor, başka kurumlardan bilet talepleri geliyor. Bunlar Passolig üzerinden yapılıyor. Bilet operasyonunda, bileti alıp elden şu paraya satmak mümkün değil."

"Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!"

"Bu öyle bir dedikodu silsilesi haline geldi ki birileri dedi ki, bu karaborsa parasıyla transfer yapıyorlar dediler. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!"

"Bir senelik gelirimiz bu kadar zaten"

"58 Milyon € karaborsadan para kazanılıyor, Galatasaray buradan transfer yapıyor. Ben bütün stadyumu karaborsa yapsam senelik geliri 56-57 Milyon €. Bir senelik gelirimiz bu kadar zaten."

"Herkes tatildeydi çünkü"

"Galatasaray'ın hedef olmasının sebebi her maçın 50 bin kişiye oynanması. Saniyelerle bitiyor maç. Young Boys maçında yeniden satış olduğu için o kadar bilet kaldı. 8 bin civarında. Herkes tatildeydi çünkü. Fenerbahçe maçında 700 civarında yeniden satış vardı."

"Bu konuyu bunlara yapıştırırsak düşüncesini kamuoyuna sunuyorum"

"Bu işe rakip takımın karışması, mercilere bizi şikayet etmesi, bu işin nereden neşet ettiğinin daha büyük delili. Yaptığımız maçlarda bizle baş edemeyen rakibimiz, bu konuyu bunlara yapıştırırsak düşüncesini kamuoyuna sunuyorum."