Amazon Prime duyurdu: “Arda Turan Yüzleşme” belgeselinin çekimleri başladı

Amazon Prime Video, Türk futbolunun uluslararası alanda en başarılı oyuncularından biri olan Arda Turan’ı konu alan yeni belgesel Arda Turan: Yüzleşme’nin çekimlerine başladı.

Arda Turan: Yüzleşme belgeseli; Lewandowski – Unknown, Giannis: The Phenomenal Journey, Kelce, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Manchester City, Bayern Münih – Efsanenin Perde Arkası gibi; Prime Video’nun spor dünyasının başarılı isimleri ve takımlarıyla ilgili belgesellerinin en yeni üyesi olacak.

Arda Turan belgeselle ilgili sosyal medya hesabından; “Ben, Arda Turan. Bayrampaşa’nın dar sokaklarından, Ali Sami Yen’in büyülü çimlerine, Vicente Calderon’a, Camp Nou’ya uzanan bir hikayenin kahramanıyım. Futbol topunun peşinde çok mutluluklar yaşadım, çok başarılar kazandım, çok güldüm, çok ağladım, çok sevindim, çok üzüldüm, çok gururlandım. Çok sevdim, çok sevildim, yanlış da yaptım, yanlış da anlaşıldım. Ben bu hayatta tüm duyguları ‘çok’ yaşadım. Bu, sadece futbol kariyerimi, başarılarımı anlattığım bir belgesel değil, bu sadece yanlışlarımı anlattığım bir belgesel de değil. Bu, kendimle yüzleşmemin hikayesi. Beni ben yapan her şeyle; beni ben yapan herkesle birlikte…” dedi.

Arda Turan: Yüzleşme, döneminin en yetenekli, en sevilen ve bir o kadar da tartışılan Türk futbolcusu Arda Turan’ın kendisiyle yüzleşmesini konu alacak. İzleyiciler belgeselde, başarılı bir futbolcunun zaferlerini, karşılaştığı zorlukları ve kararlı ruhuna şahit olurken aynı zamanda hatalarını ve kariyeri hakkındaki itiraflarını da keşfedecekler. Belgesel, Arda Turan’ın saha içinde ve dışındaki inişleri ve çıkışlarını ele alarak manşetlerin ardındaki Arda Turan’ı görülmemiş bir şekilde sunacak. “Başlangıç, Yükseliş, Şöhret, Düşüş ve Koç” başlıklarıyla izleyiciler; zaferler, gelgitler ve dönüşümlerle dolu bir yolculuğa davet edilecek.

Arda Turan: Yüzleşme’nin konsept tasarımını Okan Can Yantır, yaratıcı yönetmenliğini ise Umut Aral’ın üstleniyor.