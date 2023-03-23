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Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi.

Haber Merkezi
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Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi. 

Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas'la 1,5 yıllığına prensip anlaşmasına vardı. 

MKE Ankaragücü Spor Kulübü konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Beştepe Tesisleri’mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimizin katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi.

1,5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Tolunay Kafkas’ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz."

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