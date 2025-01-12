Arsenal-Manchester United canlı izle: Altay Bayındır ilk 11’de

Dünyanın en eski turnuvularından biri olan FA Cupa’da Arsenal, evinde Manchester United’ı ağırlıyor.

Premier Lig’in iddialı takımlarının bu mücadelesi sonucunda taraflardan biri kupanın sahibi olacak. İşte Arsenal-Manchester United canlı yayın izleme linki.

Emirates Stadyumu'nda iki İngiliz takımının mücadelesi, nefes kesiyor.

İki takım da bu sezon kupayı kazanmak için kalan az sayıdaki fırsatlardan birinde erken elenmekten kaçınmak istiyor.

Her iki takımın 11’leri şöyle:

Arsenal kadrosu : Raya; Kereste, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Jorginho, Odegaard, Merinos; Martinelli, İsa, Havertz.

Manchester United kadrosu : Bayındır; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Fernandes, Garnacho; Hojlund.

Arsenal bugün her zamanki kırmızı forması yerine beyaz forma giyiyor.

ARSENAL-MANCHESTER MAÇI HANGİ KANALDA

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