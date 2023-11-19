Avrupa Curling Şampiyonası başladı

Avrupa Curling Şampiyonası İskoçya'nın Aberdeen şehrinde başladı. Avrupa'nın en iyi 10 erkek ve kadın takımlarının katıldığı organizasyon 26 Kasım'da sona erecek.

Türkiye kadınlarda ilk maçında İskoçya'ya 8-4, ikinci maçında ise İtalya'ya 10-4 yenildi. Erkek milliler ise ilk maçında İsviçre'ye 6-3 mağlup oldu.

Türkiye erkeklerde bugün TSİ 12.00'de Finlandiya ile kadınlarda ise TSİ 15.00'te İsviçre ile karşılaşacak.

Organizasyonda yarı final ve final maçları 24-25 Kasım tarihlerinde oynanacak.