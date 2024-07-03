Avusturya - Türkiye maçında kaleci Mert Günok'tan son saniyede inanılmaz kurtarış

A Milli Takım, Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Millilerimiz çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.

Maça Mert Günok'un kurtarışları damga vurdu

Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, ikinci yarıda kritik kurtarışlara imza attı. Maçın 51. dakikasında savunma arkasına sarkan Arnautovic'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunu ayaklarıyla çıkaran Mert, skorun 1-0'da kalmasını sağladı.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edilmişti. Uzatma dakikalarının son saniyelerinde Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda Mert Günok ıslak zeminde yerde seken topu tokatlayıp golü önledi. Bu pozisyonun gol beklentisi 0.94 olarak açıklandı. Penaltıların gol beklentisi 0.75 olarak kabul ediliyor.

"Konuşmakta zorlanabilirim"

A Milli Takım'da yaptığı harika kurtarışlarla turun gelmesinde büyük pay sahibi olan Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mert Günok, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz" dedi.