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Beşiktaş seçime gidiyor: Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listesi belli oldu

Beşiktaş’ın 11 Mayıs Pazar seçimli olağan genel kurulunda Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu listeleri teslim edilerek belli oldu.

Haber Merkezi
AA
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Beşiktaş seçime gidiyor: Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un listesi belli oldu
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, yönetim kurulu listelerini teslim aldı.

Mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy'un listeleri şu şekilde:

Serdal Adalı'nın listesi

Asil üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy'un listesi

Asil üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman.

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