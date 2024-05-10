Aziz Yıldırım adaylık için ekiplerine "Hazır olun" talimatı verdi



Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen ve şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe'de gözler olağan seçimli genel kurula çevrildi.

Kurulda kimlerin aday olacağı ise merak konusu.

Şimdiye kadar adaylığını resmen açıklayan Sadettin Saran var.

Ali Koç'un da aday olması bekleniyor.

Adaylık konusunda en çok merak edilen ise Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Sarı-lacivertlilerin tüzüğüne göre Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı mayıs ayı içerisinde yapılacak. Kulüp olağan seçimli genel kurul için henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'dan adaylık hamlesi geldi. Yıldırım'ın adaylık hazırlığında olduğu iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, 'Hazır olun ve benden haber bekleyin' talimatını verdi.

Yıldırım adaylık için 'olursa açıklarım' demişti

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan adaylık iddialarına cevap vermişti.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."