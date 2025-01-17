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Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı: Solskjaer'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Haber Merkezi
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Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı: Solskjaer'i KAP'a bildirdi
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:
“Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır.”

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i taşıyan uçak, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.

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