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Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere sabah saatlerinde İstanbul’a geldi.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'a geldi
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, son olarak Kolombiya'nın La Equidad takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu İstanbul'a getirdi.

Ricardo’yu taşıyan uçak sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yaptı. Genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.


Elan Ricardo, La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve A takıma yükseldi. Profesyonel kariyerinde 49 maça çıkan Ricardo, bu süreçte 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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