Beşiktaş'ta peş peşe ayrılıklar: Samet Aybaba, Brad Friedel, Onur Göçmez, Işıl Zeybek, Okay Karacan

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.

Bir istifa daha geldi

Beşiktaş’ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu.

Okay Karacan'ın görevine son verildi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından Okay Karacan'ın görevine son verildiğini duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.