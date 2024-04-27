Dev derbide kazanan Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbi büyük heyecana sahne oldu. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş kalesinde önemli pozisyonlar yakaladı. Maçın kırılma anı ise 25. dakikada yaşandı. Beşiktaş'ın yıldız transferi Al Musrati, Fred'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Baskısını artıran Fenerbahçe, 30. dakikada öne geçti. Batshuayi, kaydettiği golle derbide skoru 1-0'a getirdi. Mücadelede ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Şampiyonluk yarışına tutundu

Beşiktaş, ikinci yarıya hızlı başladı. İkinci yarının henüz başında Muleka ile tehlike yaratan konuk ekip, Livakovic engeline takıldı. Fenerbahçe ise 70. dakikada kendisini rahatlatan golü buldu. Sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, fileleri sarsarak aradaki farkı ikiye çıkardı. Maçın skorunu ise 82. dakikada sahne alan Cenk Tosun belirledi. Yıldız futbolcu harika bir gole imza atarak aradaki farkı bire indirdi.

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Kanarya, önümüzdeki hafta Konyaspor deplasmanına konuk olacak.