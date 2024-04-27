  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu oldu
Takip Et

Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu oldu

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanını seçmek için toplantı düzenlendi. 3 adayın yarıştığı seçimde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu oldu
Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat'ın yarıştığı seçim kurulunda oy kullanma işlemi tamamlandı. Seçim sonuçlarına göre; Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu oldu.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Temmuzda zam yapılacak mı?Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Temmuzda zam yapılacak mı?Gündem

 