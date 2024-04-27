Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu oldu
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanını seçmek için toplantı düzenlendi. 3 adayın yarıştığı seçimde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu oldu.
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat'ın yarıştığı seçim kurulunda oy kullanma işlemi tamamlandı. Seçim sonuçlarına göre; Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu oldu.