Dev maçta kazanan Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

65. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Abdulkerim Bardakcı'nın uzun topuna soldan hareketlenen Angelino bekletmeden topu içeri çevirdi, Yunus Akgün altı pas içinde kaleciyle karşı karşıya topa vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu Mertens tamamladı ancak Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

85. dakikada Icardi ceza sahası sol aut çizgisinde topu içeri çevirerek Oliveira ile buluşturdu. Oliveira'nın altı pasa gönderdiği topa Bakambu topuğuyla hamle yapsa da istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Bakambu'nun pasında Icardi ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı, Arjantinli forvetin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Enis Destan kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, Muslera topun kaleye girmesine izin vermedi.

90+3. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Kaan Ayhan'ın soldan uzun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşma bu skorla sona erdi.