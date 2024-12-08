Dursun Özbek suç duyurusunda bulunmuştu! Hacıosmanoğlu hakkında soruşturma açıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in şikayeti üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında soruşturma açıldı.

343'ün haberine göre; Hacıosmanoğlu "Tehdit şikayeti" nedeniyle ifade verecek.

Ne olmuştu?

Galatasaray Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında tehdit, hakaret, haklı kin ve düşmanlığa tahrik etme iddiasıyla hazırlanan suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Savcılığına vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, "Bir gün ben bu görevden ayrılacağım, sayın başkan da Galatasaray başkanlığından ayrılacak. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

"Ruhunu da alırım"

Daha sonra Dursun Özbek'in, 'Galatasaray'ın hakkına el uzatanın elini kırarım, göz dikenin gözünü çıkarırım' sözlerini hatırlatan Hacıosmanoğlu Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözünü katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara ve taraftarlarına sonsuz saygımız var." demişti.

Hacıosmanoğlu "Bu Galatasaray camiasına yakışır mı? ‘Fetöş’ denen örgüt beni çok sever. Bana sürekli Fuat Avni’den mesajlar geliyordu. ‘Ayın 15’inde istifa ettiğini bildir yoksa kasetlerini yayınlayacağım’ diye. Montajda usta oldukları için endişelenmedim değil. 2015’te kumarbaz başkana çıktı adımız. Ne hikmetse 2024’te aynı görüntü servis ediliyor. Bu görüntüyü yayanlar belli, FETÖ hesapları. Ama bunu Türkiye’de kullanan hesaplar Galatasaray forması giyiyor. Elbette onlar da bizim gibi FETÖ’yü lanetliyor ama benim beklentim “TFF Başkanı hakkında FETÖ’nün propagandasını kullananlar bizden değildir” demesiydi Galatasaray’ın. Adamlığın gereği budur" ifadelerini kullanmıştı.