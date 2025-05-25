Yenikapı'da şampiyonluk coşkusu! Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için geri sayım başlarken, yapılan duyuruda hangi sanatçının saat kaçta sahne alacağı açıklandı.
Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, taraftarının önünde kupasını kaldıracak.
Futbolcuların yer aldığı otobüs, Galatasaray Lisesi’nden başlayarak yapacağı İstanbul turuyla Yenikapı'ya ulaşacak.
Şampiyonluk kutlamasında her futbolcu farklı şarkılarla sahneye çıkacak.
"Galatasaray Champions Fest" adıyla düzenlenen etkinlikte saat 15'ten 22.30'a kadar çeşitlik sanatçılar sahne alacak.
Etkinlik programı
12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00-19.00 DJ Performansları
19.05 Konserlerin Başlangıcı
Drone Gösterisi
Pyro Show
Kupa Töreni
Galatasaray'dan yapılan son açıklamada hangi sanatçının saat kaçta sahneye çıkacağı da açıklandı.