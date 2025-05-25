  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Yenikapı'da şampiyonluk coşkusu! Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu
Takip Et

Yenikapı'da şampiyonluk coşkusu! Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için geri sayım başlarken, yapılan duyuruda hangi sanatçının saat kaçta sahne alacağı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yenikapı'da şampiyonluk coşkusu! Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu
Takip Et

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, taraftarının önünde kupasını kaldıracak. 

Futbolcuların yer aldığı otobüs, Galatasaray Lisesi’nden başlayarak yapacağı İstanbul turuyla Yenikapı'ya ulaşacak. 

Şampiyonluk kutlamasında her futbolcu farklı şarkılarla sahneye çıkacak. 

"Galatasaray Champions Fest" adıyla düzenlenen etkinlikte saat 15'ten 22.30'a kadar çeşitlik sanatçılar sahne alacak.

Etkinlik programı

12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00-19.00 DJ Performansları

19.05 Konserlerin Başlangıcı

Drone Gösterisi

Pyro Show

Kupa Töreni

Galatasaray'dan yapılan son açıklamada hangi sanatçının saat kaçta sahneye çıkacağı da açıklandı. 

 

Bakanlık o markaları ifşaladı: Vatandaşa at, eşek ve domuz eti yedirdiler! Pekmeze şeker kattılar...Bakanlık o markaları ifşaladı: Vatandaşa at, eşek ve domuz eti yedirdiler! Pekmeze şeker kattılar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 25 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 25 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
'Telefon çekmiyor' dönemi tarihe karışacak: Operatörlere ceza yağacak!'Telefon çekmiyor' dönemi tarihe karışacak: Operatörlere ceza yağacak!Gündem
Türk Hava Yolları'ndan yüzde 80'e varan indirim kampanyası: İşte geçerli tarihlerTürk Hava Yolları'ndan yüzde 80'e varan indirim kampanyası: İşte geçerli tarihlerŞirket Haberleri

 

Spor
Bisiklet Milli Takımı, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası’ndan 5 madalya ile döndü
Bisiklet Milli Takımı, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası’ndan 5 madalya ile döndü
Ancoletti dönemi sona erdi: Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu
Ancoletti dönemi sona erdi: Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu
Hatayspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Hatayspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Trabzonspor Süper Lig'te yarın Samsunspor'u ağırlayacak
Trabzonspor Süper Lig'te yarın Samsunspor'u ağırlayacak
Fenerbahçe Beko EuroLeague finalinde!
Fenerbahçe Beko EuroLeague finalinde!
Osayi Samuel'e hırsızlık şoku! Değerli eşyaları çalındı
Osayi Samuel'e hırsızlık şoku! Değerli eşyaları çalındı