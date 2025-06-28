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Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Errick McCollum ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Errick McCollum ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Errick McCollum ile yollarını ayırdı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır. Errick McCollum'a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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