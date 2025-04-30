Efsane İngiliz futbolcudan Arda Güler tepkisi: Ancelotti'ye ateş püskürdü!

İspanya La Liga’da liderin 4 puan gerisinde kalan, Kral Kupası finalinde Barcelona’ya boyun eğen ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal’e elenen Real Madrid için sezon tam anlamıyla hayal kırıklığıyla geçiyor.

Sahadaki sonuçların yanı sıra, dev kulüpte Arda Güler krizi de gündemin baş sıralarında yer alıyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin uzun süre forma vermekte çekimser kaldığı genç yıldız, La Liga’da oynanan Getafe karşılaşmasına ilk 11’de başladı ve takımına 1-0’lık galibiyeti getiren golü kaydetti.

Kral Kupası finalinde ise 55. dakikada Ceballos'un yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Güler, 77. dakikada Tchouameni'nin attığı golde asisti yapan isim olmuştu.

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en iyi savunma oyuncularından biri olan dünyaca ünlü efsane Rio Ferdinand, yaptığı paylaşımla Carlo Ancelotti'ye Arda Güler'i nasıl oynatması gerektiğini anlattı.

Rio Ferdinand'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Real Madrid'in sorunu var. Kroos emekli ve Modric gittikçe gençleşmiyor. Bu takımın kontrolcüye, manipülatöre ve takım ritmini düzenleyici birine ihtiyacı var. Harika oyuncuları var fakat bu oyuncular arasında saydığım önemli özellikleri taşıyan bir futbolcu yok. Arda Güler... Genç ve fiziksel olarak daha fazla gelişebilir ama bazı oyuncuların (Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi vb) iyi bir fiziğe ihtiyacı yok. Ona zaman ve doğru yapı verilirse Real Madrid takımının ihtiyaç duyduğu ritmi ve kontrolü sağlayabilir!"

El Confidencial’de yer alan haberde ise Arda Güler'in Real Madrid kadrosunun en saf ve parlak yeteneklerinden biri olduğu ifade edildi.

Haberin devamında kadronun kilit parçası olabilecek seviyede olan milli yıldızın, Ancelotti'nin takıntısı nedeniyle yalnızca kritik anlarda hatırlandığına vurgu yapıldı.

Ayrıca Real Madrid’in bu sezon beklenen seviyenin gerisinde kalmasının nedenlerinden birinin, Ancelotti’nin Arda Güler gibi bir elması değerlendirememesi olarak gösterildi.