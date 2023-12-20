Eski TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe tepkisi: Yazıklar olsun!

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapan Nihat Özdemir, katıldığı bir YouTube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

2019 yılında TFF başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, 343 Digital YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulüpler yanımızda durmadı

TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan 13 hakemi listeden çıkarmasının doğru bir karar olduğunu söyleyen Özmedir, "8 Mart günü verdiğimiz karar yüzde 100 doğruydu. Yaptığımız operasyona müdahale etmeselerdi. Bugün hakemlik sistemi başka bir yerde olurdu. Kendi bilecekleri iş. Baktım yürümüyor, 'Ben gidiyorum' dedim ve kendi işime döndüm. Olanlara bakıyorum ve büyük üzüntü duyuyorum, keşke kulüpler yanımızda dursaydı" ifadelerini kullandı.

Yabancı sayısı 6 olacaktı

Yabancı sınırı hakkında konuşan eski TFF başkanı, "Ben bugün federasyon başkanı olsaydım Süper Lig kulüpleri 6 yabancı ile oynayacaktı. Kesin kararlıydım bu konuda. Bugünkü yönetim farklı bir karar aldı ama eninde sonunda yabancı sayısını 6'ya düşürmek zorundayız" dedi.

Fenerbahçe değerimi bilmedi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin üyeliğinden istifa etmesi hakkında konuşan Nihat Özdemir, "Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmem benim için üzüntülü bir karardı. Ancak ben gidip de tayin edilmiş Fenerbahçe Disiplin Kurulu Üyeleri önünde hesap vermem. Ben hesap verecek insan değilim Fenerbahçe'de. Bu dönemki Fenerbahçe yönetimi, benim değerimi bilmediler" diye konuştu.

Yazıklar olsun!

Fenerbahçe'nin başarısı ile gurur duyacağını söyleyen Özdemir, kongre üyeliğinden istifasına ilişkin, "Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin başarısı ile gurur duyarım, Fenerbahçe başarısız olduğu zaman büyük üzüntü duyarım ama kongre üyesi değilim. Benim için çok önemli değil. Benim o kararı almama sebep olanlar utansınlar. Bizim dönemimizde yedek üye olan kişiyi ikinci başkan yaptılar. Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için derneklere telefonlar açılmış... Yazıklar olsun, ne diyeyim..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için iddiaya girdim

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de lider olması hakkında konuşan Nihat Özdemir, "Fenerbahçe bu sene çok iyi gidiyor. Kadrosu çok iyi, teknik direktörü çok iyi. İnşallah teknik direktöre olan güven devam eder. İsmail Hoca ile birlikte Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Bazı arkadaşlarımla Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için iddiaya da girdim. İnşallah hata yapmazlar. Kadroyu kurmak başka bir şey, hocanın arkasında durmak başka bir şey. Taraftarla oyuncuları birleştirmek ayrı bir yetenek istiyor. Eğer o yeteneğe sahiplerse bu takım şampiyon olur" dedi