FB MANU MAÇI ŞİFRESİZ Mİ (24 EKİM)? Nefesler tutuldu! Fenerbahçe Manchester şifresiz hangi kanalda?

FB MANU maçı şifresiz mi (24 Ekim)? Fenerbahçe Manchester şifresiz hangi kanalda? soruları araştırılıyor. Süper Lig temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3’üncü haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’i konuk ediyor. Henüz 14. sırada yer alan temsilcimiz zorlu mücadeleden puan ya da puanlar çıkarmak için sahaya çıkacak.

FB MANU MAÇI ŞİFRESİZ Mİ (24 EKİM)?

EVET. FB MANU maçı şifresiz olarak yayımlanacak. Öte yandan tabii platformuna üye olan futbolseverler de belirli mücadeleleri şifresiz olarak takip edebilecek. Fenerbahçe - Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE MANCHESTER ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Manchester United maçı TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayımlanacak. Ayrıca sinyal gitmeleri ve yayındaki bozukluklara karşı futbolseverler tabii platformuna da üye olmaları halinde maçı internet ortamında takip edebilecek.

NOT: tabii.com’a girerek ilgili alanları doldurabilir ve ücretiz üyelik oluşturabilirsiniz. Öte yandan platformdaki ayrıcalıklardan yararlanmak için Premium üyelik de oluşturabilirsiniz.