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Fenerbahçe, Rizespor’a karşı galibiyet serisini 11 maça çıkardı

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, Karadeniz ekibine karşı galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

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Fenerbahçe, Rizespor’a karşı galibiyet serisini 11 maça çıkardı
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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken sahadan 5-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler Fred’in 3, Dzeko ve Alikulov’un kendi kalesine attığı gollerle 3 puana uzandı.

Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrılırken, puanını 7’ye yükseltti.
Son yıllarda Rize ekibine karşı büyük üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, 10’u lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Rize ekibi 7 gole imza attı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi son olarak Eylül 2018’de sahasında 3-0 mağlup etti.

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